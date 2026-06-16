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籃球／GATSBY泰帥盃高中籃賽7月3日登場 8支HBL勁旅較勁
邁入第4屆的「GATSBY泰帥盃」高中籃球賽，將於7月3日在泰山高中體育館登場，這場賽事集結HBL傳統8支勁旅，為賽事帶來高強度的熱血對決。
今年的「GATSBY泰帥盃」高中籃球賽，共有地主隊泰山高中、松山高中、能仁家商、光復中學、東泰高中、北市成功、基隆商工及宜蘭高中等8支球隊與會；賽制先打分組循環賽，最終再由交叉淘汰賽決定排名。
主辦單位表示，7月3日到5日的比賽期間全面免費開放入場，現場更不定時安排互動小活動，為進場球迷增添驚喜。
泰山籃球隊總教練廖文彬表示，感謝GATSBY這個品牌長期贊助學校籃球隊，更期望透過這場比賽，讓學生在高中籃球聯賽（HBL）的休兵期間，仍有高強度的平台可以磨練球技和經驗。
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