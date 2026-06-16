籃球／GATSBY泰帥盃高中籃賽7月3日登場 8支HBL勁旅較勁

世足賽H組賽事，在該組冠軍大熱門西班牙首戰遭到維德角爆冷逼平後，第二場比賽由「天藍軍團」烏拉圭出戰沙烏地阿拉伯也險些爆出冷門，沙國在第41分鐘靠著阿姆里（Abdulelah Al-Amri）率先進球後一路領先，但下半場轉攻為守後，也讓烏拉圭在第80分鐘找到機會由阿勞霍（Maximiliano Araujo）扳平戰局，最終兩隊也以1：1平手收場，沙國也成功延續今年亞洲球隊不敗紀錄。

2026-06-16 08:25