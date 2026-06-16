快訊

開車撞到人就跑！男辯稱「沒看到」 8旬婦倒臥血泊淋雨2小時亡

梅雨退場…端午水氣減、高溫上看34度 下周三恐有颱風變數

日本關東5.5地震！埼玉、群馬最大震度5弱 未發布海嘯警報

聽新聞
0:00 / 0:00

籃球／GATSBY泰帥盃高中籃賽7月3日登場 8支HBL勁旅較勁

中央社／ 台北16日電

邁入第4屆的「GATSBY泰帥盃」高中籃球賽，將於7月3日在泰山高中體育館登場，這場賽事集結HBL傳統8支勁旅，為賽事帶來高強度的熱血對決。

今年的「GATSBY泰帥盃」高中籃球賽，共有地主隊泰山高中、松山高中、能仁家商、光復中學、東泰高中、北市成功、基隆商工及宜蘭高中等8支球隊與會；賽制先打分組循環賽，最終再由交叉淘汰賽決定排名。

主辦單位表示，7月3日到5日的比賽期間全面免費開放入場，現場更不定時安排互動小活動，為進場球迷增添驚喜。

泰山籃球隊總教練廖文彬表示，感謝GATSBY這個品牌長期贊助學校籃球隊，更期望透過這場比賽，讓學生在高中籃球聯賽（HBL）的休兵期間，仍有高強度的平台可以磨練球技和經驗。

2026世足賽

泰山高中 宜蘭高中 籃球

延伸閱讀

世足賽／日本隊世界盃拚隊史首闖8強 F組首戰荷蘭

木棒聯賽8強中職選秀名單搶先看─海事、美和、東體、西苑

馬寧無緣世界盃首輪哨 傅明率先登場 擔任澳洲vs.土耳其賽SVAR

宣傳大隘三鄉運動會 王齊麟騎Ubike驚喜現身

相關新聞

籃球／GATSBY泰帥盃高中籃賽7月3日登場 8支HBL勁旅較勁

邁入第4屆的「GATSBY泰帥盃」高中籃球賽，將於7月3日在泰山高中體育館登場，這場賽事集結HBL傳統8支勁旅，為賽事帶...

網球／謝淑薇重返金恩盃 搭梁恩碩賞對手「貝果」

中華隊今天迎接2026金恩盃女網亞大區二級賽事首站，面對地主馬來西亞，前兩點單打萬奕彣和楊亞依都以直落二奪勝，第三點雙打「一姊」謝淑薇搭「小鋼炮」梁恩碩更以6：0、6：1輕取對手，為中華隊開出紅盤。

TPBL／威森與攻城獅完成複數年續約 率約旦打完世資賽第三階段後返台

新竹御嵿攻城獅球團今天正式宣布，已與總教練威森（Wesam Al-Sous）達成協議，雙方正式簽下複數年延長合約。球團由衷感謝威森教練過去兩個賽季為球隊的付出，他在團隊籃球球風的建立上投入了極大苦心，從日常訓練的細節到戰術體系的磨合，帶領球隊在今年賽季打出耳目一新的團隊球風。

世足賽／烏拉圭阿勞霍第80分鐘進球驚險扳平沙國 亞洲球隊續保不敗

世足賽H組賽事，在該組冠軍大熱門西班牙首戰遭到維德角爆冷逼平後，第二場比賽由「天藍軍團」烏拉圭出戰沙烏地阿拉伯也險些爆出冷門，沙國在第41分鐘靠著阿姆里（Abdulelah Al-Amri）率先進球後一路領先，但下半場轉攻為守後，也讓烏拉圭在第80分鐘找到機會由阿勞霍（Maximiliano Araujo）扳平戰局，最終兩隊也以1：1平手收場，沙國也成功延續今年亞洲球隊不敗紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。