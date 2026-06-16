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TPBL／威森與攻城獅完成複數年續約 率約旦打完世資賽第三階段後返台

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
盼延續「團隊籃球文化」攻城獅宣布與總教練威森完成複數年續約。圖／新竹御嵿攻城獅提供
盼延續「團隊籃球文化」攻城獅宣布與總教練威森完成複數年續約。圖／新竹御嵿攻城獅提供

新竹御嵿攻城獅球團今天正式宣布，已與總教練威森（Wesam Al-Sous）達成協議，雙方正式簽下複數年延長合約。球團由衷感謝威森教練過去兩個賽季為球隊的付出，他在團隊籃球球風的建立上投入了極大苦心，從日常訓練的細節到戰術體系的磨合，帶領球隊在今年賽季打出耳目一新的團隊球風。

威森本賽季成功率領攻城獅強勢闖進季後賽，透過表現徹底奠定了攻城獅的「團隊籃球文化」，攻城獅球團期盼在未來的複數年賽季中，威森能繼續帶領獅群衝擊總冠軍。

另外，球團也同時公布威森教練的休賽季行程，威森將於6月29日至7月6日「2027年FIBA世界盃男籃亞洲區資格賽第三階段」期間，再度擔任約旦男子籃球國家隊總教練，待國家隊執教任務結束後，預計於7月中下旬返回台灣，屆時將立刻投入攻城獅的季前訓練，全力備戰新賽季。

順利完成續約的威森表示，「非常榮幸能與攻城獅續約，感謝球團對我的信任。過去這兩個賽季，我們共同建立起強韌的團隊籃球文化，這是全隊與獅紫軍共同努力的成果。在完成約旦國家隊的資格賽任務後，我會立刻回到新竹投入季前準備，期待新賽季與大家繼續並肩作戰，挑戰更高的榮譽。」

2026世足賽

攻城獅 約旦 籃球

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