TPBL／胡瓏貿、于煥亞當一日店長 海神快閃店送2萬出國金

高雄全家海神職業籃球隊「AQUAS POP-UP STORE」快閃店，即日起至28日於漢神巨蛋購物廣場B1F特展區登場，今年打造五周年策展，昨天舉辦「海好5友你」活動由胡瓏貿、于煥亞擔任一日店長，與神隊友面對面回顧五年航程的精彩瞬間，也與神隊友結帳互動。

五周年策展以高雄、團隊、韌性、榮耀、神隊友五大元素為主題，透過五大展區回顧五年經歷，並展出21-22成軍元年總冠軍獎盃、冠軍戒及歷年球衣。昨天「海好5友你」活動中，于煥亞、胡瓏貿透過照片回顧五年「深海回憶」與其中的酸甜苦辣，並與神隊友互動拿好禮。

胡瓏貿感性分享過往賽後都會收到不理性的私訊，「但更多的是神隊友傳來的溫馨鼓勵，讓我備感窩心，知道有人支持著我。謝謝大家陪我們走過五個年頭，第六年我們會繼續加油。」

快閃店另推出各項期間限定專屬活動，「WE THE SOUTH五購狂」購物滿額抽好禮，最大獎「$20000元出國旅遊金」一名，現場單筆消費滿1000元即可抽獎乙次，出示Aquas Store會員介面更有福利，消費滿500元即可抽，每超額500元即可再抽一次，以此類推，抽完為止。

「FIVE THIS TOGETHER 五年結印」活動，凡完成現場打卡任務，即可獲得五週年限定空白明信片，神隊友可在五大展區搜集印章，完成五週年紀念圖像；快閃店另推出客製化服務的「AQUAS CUSTOM LAB」，邀請神隊友一起打造獨一無二的專屬背號TEE與帆布袋。

胡瓏貿擔任一日店長。圖／高雄全家海神提供