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籃球／產學攜手人才培育 中信學院征戰ABSOLUTE 3x3全台9站

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台中羽田娛樂與中信金融管理學院攜手征戰ABSOLUTE 3x3。圖／羽田娛樂有限公司提供
台中羽田娛樂與中信金融管理學院攜手征戰ABSOLUTE 3x3。圖／羽田娛樂有限公司提供

國內ABSOLUTE 3x3籃球聯盟賽2026賽季，台中羽田娛樂有限公司與中信金融管理學院攜手，協助學生球員參與國內大型籃球運動賽事，並與國家隊成員及職業運動選手同場較勁，持續培育更多的學生籃球運動員，以及透過賽事活動的參與，建立運動產業的合作發展，與培養學生辦理運動賽事的實務經驗。

中信學院運動產業管理學系主任顏君彰表示，本校發展體育運動的同時，持續協助學生職涯規劃和學以致用，強化產業市場的連結性與產學合作發展或MOU，強化產業市場及為教師學生的教學現場，並內化投射在學生運動員的學習動機與成效提升，優化教學系統環境。

總教練何正峰坦言，學生在競技運動的發展，未來更應該國際移動和以賽代訓，來培養更多的學生運動選手，同時加強結合AI運動資訊科技的應用，來提高學生運動員的基本職能素養與運動技術表現。我們近期也將運動部核准相關計劃，落實於本校學生和強化籃球運動的發展。

團隊將全程參與全台共9站的城市賽事，由台中羽田企業的黃裕程執行長支持和贊助，同時邀請WCBA旅外好手林佳蓉，一起投入A3舞台競技展現、傳承與指導，希望建立一個優質的CSR企業社會責任典範。

2026世足賽

籃球 台中 中信金融管理學院

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