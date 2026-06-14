PLG／領航猿主場又失守遭勇士聽牌 卡總預告：會有第7戰

例行賽主場勝率百分百的桃園璞園領航猿，季後賽卻遇臺北富邦勇士強力挑戰，總冠軍賽首戰主場全勝紀錄就破功，今天第5戰上半場又找不到準星，最終以78：87失守，不過總教練卡米諾斯自信預告，絕對會有第7戰。

前4戰打完兩隊各拿2勝，今天攸關誰先「聽牌」的關鍵戰，領航猿上半場進攻大當機，前兩節三分球14投僅1中，儘管第四節打出14：0強攻一度追到3分差，但主力後衛李家慷最後43秒傷退下無力逆轉。

卡米諾斯坦言，上半場找不到進攻節奏，兩隊三分球分數差距就達到18分，除了勇士外線命中率遠比例行賽高，自家也比平常水準低，儘管下半場有找回節奏，分數仍不夠追回。

領航猿今天已經少一位關達祐，比賽尾聲又傷了李家慷，他從底線切入上籃時遭勇士洋將古德溫毀掉後重摔，最後43秒被擔架床送出場。卡米諾斯提到，已經進行超音波檢查，好消息是李家慷骨頭沒問題，但大力摔下後肌肉狀況要等明天李家慷起床才能確定。

關達祐第4戰只打5分鐘就下場，卡米諾斯表示，關達祐是大腿問題，周二進行的第6站能否上陣還不確定，但他肯定第6戰不會是本季最終戰，他預告說：「請各位媒體準備好，會有第7站。」

今天攻下18分的領航猿主將盧峻翔也附和，從總冠軍賽開打就知道這會是很艱難的系列賽，現在球隊只是落後一場球，大家不會放棄，「會回到第7場的主場。」

領航猿目前總冠軍賽主場3戰已經2場失守，盧峻翔提到，賽季很長，勇士做了補強，像是找來霍力飛補強戰力，面臨目前處境不意外，還是會好好完成所有比賽，「拿到屬於我們該有的」。