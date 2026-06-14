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PLG／古德溫遭禁賽G6缺陣 許晉哲啟動「B計畫」

聯合報／ 記者曾思儒／桃園即時報導
古德溫今天攻下23分。圖／勇士提供
古德溫今天攻下23分。圖／勇士提供

台北富邦勇士隊今天總冠軍賽第5戰踢館成功，但主戰洋將古德溫最後43秒被吹違反運動精神犯規，累積違反運動精神犯規達到第5次，將禁賽一場加上罰款2萬，周二進行的第6戰無法出賽，讓教練許晉哲將啟動「B計畫」。

古德溫最後43秒拉下試圖上籃的桃園璞園領航猿後衛李家慷，裁判檢視影片後升級成違反運動精神犯規。根據PLG聯盟規章，球員「違反運動精神犯規加上奪權犯規」累積5次，將禁賽一場和罰款新台幣2萬，讓古德溫第6戰確定免戰。

許晉哲透露，身為教練要通盤考量，雖沒和團隊講過，但的確有個計畫是古德溫缺陣的情境，「Plan A是他可以打，Plan B是沒有古德溫，還是要盡力保護主場。」

許晉哲不諱言，古德溫本身就有進攻能力，缺陣下希望更多本土去分擔分數，且本土球員更能跑到他想要的位置，希望能和揚科維奇及霍力飛創造出好效果。

除古德溫遭禁賽，勇士本土大將曾祥鈞今天撞到牙齒，揚柯維奇舊傷口又被撞到裂開，都是球隊小隱憂，許晉哲苦笑說：「我是擔心祥鈞不能出賽，這樣會很麻煩。」

勇士今天五人得分兩位數，吳永盛出賽14分鐘攻下11分成板凳奇兵，前兩戰得分掛蛋的他說：「當然很高興拿下這場勝利，每場許哥（許晉哲）和仁哥（吳永仁）都有鼓勵我們，上去就扮演自己角色，開心今天有點發揮，拿下比賽。」他也提到在勇士已經第三年，很瞭解自己定位，隊上老大哥像蔡文誠、辛特力也會不時給建議，都有很大幫助。

勇士總教練許晉哲。圖／勇士提供
勇士總教練許晉哲。圖／勇士提供

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李家慷 許晉哲 桃園 籃球

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