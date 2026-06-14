PLG／林志傑再現「野獸狂吼」 勇士踢館領航猿成功率先聽牌

PLG總冠軍賽第5戰回到衛冕軍桃園璞園領航猿主場桃園巨蛋，但領航猿對自家籃框卻找不到準星，上半場三分球14投僅1中、僅拿29分，儘管第四節打出一波14：0的反撲攻勢，但台北富邦勇士靠古德溫、莫巴耶聯手飆分，加上吳永盛扮演板凳奇兵，最終仍以87：78踢館成功，7戰4勝制的系列賽搶下關鍵第3勝，率先「聽牌」。

第一節勇士在莫巴耶獨拿10分下取得20：12領先，陷入得分荒的領航猿第二節持續迷航，開打近1分半才靠白曜誠兩罰終結得分荒，但吳永盛、陳又瑋和古德溫接連飆進三分彈，勇士領先一路擴大，半場優勢擴大到48：29。

領航猿易籃後逐漸找回準星，三節打完先追到50：66，第四節在洋將伯朗連飆外線、盧峻翔單打得手下更打出14：0的瘋狂反撲，差距縮小到66：69。勇士直到陳又瑋進球才止住超過5分鐘的得分荒，接續林志傑2罰得手、莫巴耶飆進外線又突破得手，勇士回敬一波9：0攻勢，領先重回兩位數。

1分20秒林志傑助攻給古德溫飆進三分彈，幫助勇士擴大領先到81：71，招牌的野獸吶喊也出現；領航猿暫停後雖有阿提諾單打得手，不過最後43秒李家慷底線切入被古德溫犯規重摔，裁判檢視重播後將犯規升級成違反運動道德犯規，但李家慷直接上擔架床被推離場；代替罰球的陳將双2罰1中，阿提諾外線涮框而出，最終勇士就在林志傑2罰得手下踢館成功，以87：79帶走勝利。

勇士5人得分兩位數，莫巴耶24分最高，古德溫23分，吳永盛、林志傑和揚科維奇各11分；領航猿以伯朗19分最高，盧峻翔18分，阿提諾12分、11籃板。

第6戰將於周二晚上7點移師勇士主場和平籃球館，領航猿若延長戰線將在周四晚上回到桃園進行驟死戰。