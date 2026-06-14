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籃球／全台最大2026紐崔萊三對三籃球賽總決賽熱血激戰

聯合報／ 即時報導
2026紐崔萊三對三籃球賽總決賽，優勢隊伍獎金及獎品豐富。圖／紐崔萊三對三籃球賽提供
2026紐崔萊三對三籃球賽總決賽，優勢隊伍獎金及獎品豐富。圖／紐崔萊三對三籃球賽提供

「2026紐崔萊三對三籃球賽」總決賽於（13日）在中興大學體育館登場。雖因天候多變啟動雨天備案，將賽事移至室內場館進行，但絲毫不減球員與觀眾的熱情。來自全台各地的96支晉級隊伍齊聚一堂，展現精湛球技與團隊默契，共同爭奪年度總冠軍榮耀。

本屆賽事延續紐崔萊多年來推廣健康生活與運動的理念，透過三對三籃球這項兼具競技性與娛樂性的運動，鼓勵更多民眾培養規律運動習慣。決賽現場氣氛熱烈，各組選手全力以赴，在攻防之間洋溢著青春活力，同時也展現高度的運動家精神。場上各隊卯足勁輪番激戰，也為現場觀眾帶來一場場精彩刺激的籃球盛宴。

經過一整天的比賽，各組的冠亞季軍也脫穎而出，冠軍隊伍不僅抱走1萬元獎金，還帶走紐崔萊營養補充品與XS能量飲等獎品，可說是滿載而歸。主辦單位表示，感謝所有參賽選手、教練及家長的熱情支持，透過本次賽事，不僅看見各年齡層球員對籃球運動的熱愛，更見證了團隊合作、堅持不懈與挑戰自我的精神。

2026紐崔萊三對三籃球賽總決賽，優勝隊伍合影。圖／紐崔萊三對三籃球賽提供
2026紐崔萊三對三籃球賽總決賽，優勝隊伍合影。圖／紐崔萊三對三籃球賽提供

身為全球銷售第一的維生素及營養補充品品牌，紐崔萊深耕台灣，長期支持運動賽事，已連續第四年獨家冠名贊助「紐崔萊三對三籃球賽」，此外紐崔萊也將健康理念延伸至多元運動領域，包括「日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽」，以及「環法自行車挑戰賽－紐崔萊・日月潭站」。不僅如此，自2025年起，紐崔萊更是中華棒球代表隊的唯一指定營養品牌。紐崔萊希望透過支持年輕人參與運動，鼓勵更多人從日常培養健康習慣，為健康打下可長可久的穩固基礎。

運動是健康生活的重要起點，而營養則是持續進步的關鍵夥伴。從路跑、自行車、棒球到籃球，紐崔萊持續透過多元運動賽事，支持不同族群建立健康生活，陪伴更多人將健康從比賽場上延伸到日常生活中。

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