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PLG／不滿MVP盧峻翔全場僅5罰 卡米諾斯：難道因他穿橘色球衣
桃園璞園領航猿今天在總冠軍賽第4戰，於台北富邦勇士主場和平籃球館以84：77再度扳平戰局，儘管順利贏球，但領航猿總教練卡米諾斯卻不忘為球隊年度MVP盧峻翔抱不平，認為他全場遭到侵略性防守卻僅獲得5次罰球，並質疑「難道是因為他穿著的是橘色球衣？」
在前一場比賽因為進攻熄火遭到富邦勇士擊退，冠軍賽陷入1：2落後劣勢後，領航猿今天也以防守還以顏色，在上半場僅讓富邦勇士拿下31分，最終也以7分差距取勝，讓雙方將帶著2：2平局再度回到桃園巨蛋交手。
儘管球隊順利扳平戰局，但領航猿總教練卡米諾斯對於當家球星盧峻翔全場僅獲得5次罰球機會抱不平，「沒看過有這種聯盟，峻翔是MVP的球員，但全場只得到五次罰球，很多對他的防守都是有下手和犯規，甚至過度侵略性、上身體的防守，當然峻翔有時候是自己犯錯，但很多時候是因為他不被尊重，不知道是不是他穿橘色球衣的關係。」
至於盧峻翔賽後也難掩失望，談到對於裁判尺度的看法，他說：「賽後想說同樣的球，為什麼對方可以，我不行，我也不知道，現在只想說好好休息，再贏兩場就好了。」
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