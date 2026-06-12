快訊

SpaceX上市玩空殼遊戲？克魯曼狠嗆馬斯克「龐氏騙局」：終將崩盤

高雄本洲工業區綠大實業爆炸火光沖天 環保局重罰500萬、勒令停工

可能時間點曝光！傳美伊和平備忘錄日內瓦簽署 消息人士：最後修訂中

聽新聞
0:00 / 0:00

PLG／擋下富邦勇士末節反撲 領航猿冠軍賽再度扳平

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
領航猿以7分差距擊敗富邦勇士，將冠軍賽再度扳平。圖／PLG提供
領航猿以7分差距擊敗富邦勇士，將冠軍賽再度扳平。圖／PLG提供

PLG總冠軍賽第4戰今天在台北和平籃球館舉行，前一場比賽贏球後以2：1領先的地主台北富邦勇士，今天卻在上半場出現進攻熄火的狀況，僅拿下31分，最終領航猿也以84：77再度扳平戰局，追到2：2平手。

富邦勇士在傯萬軍賽第3戰，靠著末節僅讓領航猿拿下8分的優異防守表現，以9分差距搶下第二勝，而今天首節富邦勇士再度打出好的開局，讓領航猿在開賽前6分鐘僅拿下9分，不過在該節後段領航猿及時找回手感，李家慷阿提諾、陳將双、關達祐四位板凳球員接連砍進三分球，首節打完反取得27：20領先。

第二節領航猿一哥盧峻翔也找回進攻手感，單節個人命中2記三分球，進帳8分，反觀富邦勇士卻持續熄火，團隊單節僅有11分進帳，其中三分球7次出手全都落空，讓領航猿一度取得超過20分領先，上半場打完也以47：31領先。

易籃後，領航猿仍是一路保持領先，不過第四節富邦勇士吹起反攻號角，尤其是洋將古德溫在第四節單節飆進3記三分球，加上揚科維奇、林志傑也輪番開砲，富邦勇士一度在倒數31秒追到僅剩5分差距，只可惜最後仍是無法超前比分，讓領航猿以7分差距帶走勝利，再度扳平戰局。

領航猿今天共計5人得分上雙位數，其中盧峻翔雖然手感依舊不佳，全場18次出手僅命中4球，但仍有15分進帳，丁恩迪則有14分、11籃板。至於富邦勇士則以古德溫29分最佳，也是團隊唯一得分上雙的球員。

2026世足賽

李家慷 阿提諾 籃球 富邦勇士 領航猿

延伸閱讀

PLG／領航猿末節大當機僅拿8分 富邦勇士逆轉系列賽2：1領先

PLG／從板凳殺出盼助林志傑圓冠軍夢 周桂羽：全隊一致目標

NBA／在川普面前斷尼克13連勝 溫班亞瑪轟32分馬刺G3扳回一城

NBA／唐斯、布里吉斯聯手開砲 尼克第二節逆轉馬刺半場4分領先

相關新聞

PLG／不滿MVP盧峻翔全場僅5罰 卡米諾斯：難道因他穿橘色球衣

桃園璞園領航猿今天在總冠軍賽第4戰，於台北富邦勇士主場和平籃球館以84：77再度扳平戰局，儘管順利贏球，但領航猿總教練卡米諾斯卻不忘為球隊年度MVP盧峻翔抱不平，認為他全場遭到侵略性防守卻僅獲得5次罰球，並質疑「難道是因為他穿著的是橘色球衣？」

PLG／擋下富邦勇士末節反撲 領航猿冠軍賽再度扳平

PLG總冠軍賽第4戰今天在台北和平籃球館舉行，前一場比賽贏球後以2：1領先的地主台北富邦勇士，今天卻在上半場出現進攻熄火的狀況，僅拿下31分，最終領航猿也以84：77再度扳平戰局，追到2：2平手。

TPVL／林謙成史上首位選秀狀元 首屆新人選秀會共9人中選

TPVL台灣職業排球聯盟首屆新人選秀會今天在晶宴會館盛大登場，本次選秀共有31位選手報名，最終經過四支球團三輪指名，共有9位新秀成功獲選。其中，握有狀元籤的桃園雲豹飛將，以第一輪第一順位指名來自中原大學的舉球員林謙，成為TPVL史上首位選秀狀元，為台灣職業排球寫下歷史新頁。

路跑／北港媽祖盃馬拉松賽事新路線登場 雙升級一起「為愛而跑」

屬於全台跑者與信眾的心靈旅程再度為愛開跑，歷經歲月淬鍊，「北港媽祖盃全國馬拉松」今年正式迎來第15個年頭，賽事將於11月21日在雲林縣北港鎮北港溪畔河堤停車場登場，今年將帶著全新升級的磅礡氣勢與溫暖力量，再度號召全台跑者、信眾與家庭攜手「為愛而跑」。

籃球／台男籃第9人 鄭名斈獲NCAA一級全額獎學金

台灣籃球界再傳佳音，身高超過200公分的鄭名斈，日前獲得位於麻州波士頓Stonehill College 國家大學體育協會一級（NCAA　Division I）全額籃球獎學金，成為台灣本土（非歸化）第九名踏上NCAA一級體壇的男球員，也成為近年少見以200公分以上身材獲得NCAA第一級全額獎學金的台灣本土長人。 鄭名斈獲悉消息後表示，心情雖然開心，但想到即將面對的競爭對手層級遠高於過去，讓他深感自身仍有許多不足，未來還有大量訓練要完成。台灣品格籃球協會創辦人楊德恩表示，他長年投入台灣本土男子籃球人才培育，深知NCAA一級男籃是亞洲球員最難取得全額獎學金項目之一。相較之下，女子組機會較多，但男子組至今累計僅有八人達成此成就，足見其難度之高。他指出，要踏進NCAA一級殿堂，必須同時具備天賦、意志力與機遇，三者缺一不可。 楊德恩透露，他自鄭名斈高中一年級起，便對他展開長達六年的訓練。當時鄭名斈雖擁有高䠷身材，卻十分瘦弱，甚至連基本運球能力都尚未成熟，幾乎等同從零開始。不過，真正讓他印象深刻的，是鄭名斈在高中第一年遭遇絕殺落敗後，隔天便主動返回球場訓練。這樣的態度，讓他意識到該球員與眾不同

籃球／最強阿伯回來了！艾夫伯轉戰3對3職業賽

深受台灣球迷喜愛、有「最強阿伯」封號的艾夫伯（Michael Efevberha）正式重返台灣籃壇，他將披上台北永豐旺寶3x3職業籃球隊戰袍，投入國際3x3職業賽事舞台，展開全新挑戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。