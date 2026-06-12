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PLG／擋下富邦勇士末節反撲 領航猿冠軍賽再度扳平
PLG總冠軍賽第4戰今天在台北和平籃球館舉行，前一場比賽贏球後以2：1領先的地主台北富邦勇士，今天卻在上半場出現進攻熄火的狀況，僅拿下31分，最終領航猿也以84：77再度扳平戰局，追到2：2平手。
富邦勇士在傯萬軍賽第3戰，靠著末節僅讓領航猿拿下8分的優異防守表現，以9分差距搶下第二勝，而今天首節富邦勇士再度打出好的開局，讓領航猿在開賽前6分鐘僅拿下9分，不過在該節後段領航猿及時找回手感，李家慷、阿提諾、陳將双、關達祐四位板凳球員接連砍進三分球，首節打完反取得27：20領先。
第二節領航猿一哥盧峻翔也找回進攻手感，單節個人命中2記三分球，進帳8分，反觀富邦勇士卻持續熄火，團隊單節僅有11分進帳，其中三分球7次出手全都落空，讓領航猿一度取得超過20分領先，上半場打完也以47：31領先。
易籃後，領航猿仍是一路保持領先，不過第四節富邦勇士吹起反攻號角，尤其是洋將古德溫在第四節單節飆進3記三分球，加上揚科維奇、林志傑也輪番開砲，富邦勇士一度在倒數31秒追到僅剩5分差距，只可惜最後仍是無法超前比分，讓領航猿以7分差距帶走勝利，再度扳平戰局。
領航猿今天共計5人得分上雙位數，其中盧峻翔雖然手感依舊不佳，全場18次出手僅命中4球，但仍有15分進帳，丁恩迪則有14分、11籃板。至於富邦勇士則以古德溫29分最佳，也是團隊唯一得分上雙的球員。
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