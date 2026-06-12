籃球／最強阿伯回來了！艾夫伯轉戰3對3職業賽

深受台灣球迷喜愛、有「最強阿伯」封號的艾夫伯（Michael Efevberha）正式重返台灣籃壇，他將披上台北永豐旺寶3x3職業籃球隊戰袍，投入國際3x3職業賽事舞台，展開全新挑戰。

旺寶整合行銷董事長吳同喬表示，希望借重艾夫伯豐富的職業賽場經驗，成為球隊在場上的核心領袖與指揮官。

身高198公分、體重88公斤的艾夫伯，以全面進攻能力、強勢切入及穩定外線火力聞名。2022年11月首度來台加盟桃園永豐雲豹，該賽季出賽21場，繳出場均28.7分、8.1籃板、4.1助攻及1.9抄截的亮眼成績單，並榮膺2022-23賽季聯盟得分王。

隔年轉戰新竹御嵿攻城獅，艾夫伯再度以場均23分拿下聯盟得分王，展現頂尖得分手本色，穩定且高效的火力輸出，也讓台北永豐旺寶3x3職業籃球隊積極爭取其加盟，希望藉此提升球隊整體競爭力。

旺寶整合行銷董事長吳同喬表示，艾夫伯不只是聯盟級得分好手，更是一位具備國際3x3職業經驗的領袖型球員，「我們期待他的加入，能進一步提升球隊在國際舞台上的競爭力，同時協助年輕球員快速成長。旺寶的目標從來不只是贏得比賽，而是希望透過3x3籃球，讓世界看見台灣。」

近年來，台北永豐旺寶隊積極布局國際陣容，陸續延攬來自蒙特內哥羅、塞爾維亞、巴西等國家隊級別3x3球員，隨著艾夫伯加盟，球隊已集結歐洲、南美洲、亞洲等多國職業戰力，形成目前台灣最具國際化規模的3x3職業球隊之一。

吳同喬進一步表示：未來兩年內，希望將台北永豐旺寶隊推向FIBA世界排名前20強，並成為亞洲最具競爭力的3x3職業球隊之一，「球隊將持續征戰FIBA Challenger、World Tour及各項國際職業賽事，爭取更多世界巡迴賽參賽資格。我們打造的不只是一支球隊，更是一個代表台灣走向世界的平台。」

艾夫伯預計於6月20日舉行的FIBA 3x3 Singapore Challenger首度披上旺寶戰袍出賽，正式展開新的國際征程。他透露，一直非常期待重返台灣，「去年12月離開台灣後，我一直希望有機會再回來。雖然這次參與的是不同形式的3x3賽事，但旺寶讓我感受到他們成為世界級球隊的決心。我期待與隊友一起訓練、一起比賽，也期待再次見到熱情的台灣球迷。」

隨著艾夫伯正式加盟，台北永豐旺寶3x3職業隊已逐步完成國際化戰力拼圖，並持續朝FIBA世界巡迴賽舞台邁進，目標不只是代表台灣參賽，而是代表台灣挑戰世界。