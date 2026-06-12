快訊

飛札幌航班驚傳駕駛艙冒煙 台灣虎航澄清：沒有迫降、主動通報民航局

6月4G、5G便宜資費懶人包／399元搶客！5G 499元上網爆量「比4G便宜」

桃園毒駕拒檢狂飆失控釀3死 警曝追逐3公里驚險影像

聽新聞
0:00 / 0:00

籃球／最強阿伯回來了！艾夫伯轉戰3對3職業賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
艾夫伯加入台北永豐旺寶3x3職業籃球隊戰袍，投入國際3x3職業賽事舞台，展開全新挑戰。圖／永豐旺寶3x3職業籃球隊提供
艾夫伯加入台北永豐旺寶3x3職業籃球隊戰袍，投入國際3x3職業賽事舞台，展開全新挑戰。圖／永豐旺寶3x3職業籃球隊提供

深受台灣球迷喜愛、有「最強阿伯」封號的艾夫伯（Michael Efevberha）正式重返台灣籃壇，他將披上台北永豐旺寶3x3職業籃球隊戰袍，投入國際3x3職業賽事舞台，展開全新挑戰。

旺寶整合行銷董事長吳同喬表示，希望借重艾夫伯豐富的職業賽場經驗，成為球隊在場上的核心領袖與指揮官。

身高198公分、體重88公斤的艾夫伯，以全面進攻能力、強勢切入及穩定外線火力聞名。2022年11月首度來台加盟桃園永豐雲豹，該賽季出賽21場，繳出場均28.7分、8.1籃板、4.1助攻及1.9抄截的亮眼成績單，並榮膺2022-23賽季聯盟得分王。

隔年轉戰新竹御嵿攻城獅，艾夫伯再度以場均23分拿下聯盟得分王，展現頂尖得分手本色，穩定且高效的火力輸出，也讓台北永豐旺寶3x3職業籃球隊積極爭取其加盟，希望藉此提升球隊整體競爭力。

旺寶整合行銷董事長吳同喬表示，艾夫伯不只是聯盟級得分好手，更是一位具備國際3x3職業經驗的領袖型球員，「我們期待他的加入，能進一步提升球隊在國際舞台上的競爭力，同時協助年輕球員快速成長。旺寶的目標從來不只是贏得比賽，而是希望透過3x3籃球，讓世界看見台灣。」

近年來，台北永豐旺寶隊積極布局國際陣容，陸續延攬來自蒙特內哥羅、塞爾維亞、巴西等國家隊級別3x3球員，隨著艾夫伯加盟，球隊已集結歐洲、南美洲、亞洲等多國職業戰力，形成目前台灣最具國際化規模的3x3職業球隊之一。

 吳同喬進一步表示：未來兩年內，希望將台北永豐旺寶隊推向FIBA世界排名前20強，並成為亞洲最具競爭力的3x3職業球隊之一，「球隊將持續征戰FIBA Challenger、World Tour及各項國際職業賽事，爭取更多世界巡迴賽參賽資格。我們打造的不只是一支球隊，更是一個代表台灣走向世界的平台。」

艾夫伯預計於6月20日舉行的FIBA 3x3 Singapore Challenger首度披上旺寶戰袍出賽，正式展開新的國際征程。他透露，一直非常期待重返台灣，「去年12月離開台灣後，我一直希望有機會再回來。雖然這次參與的是不同形式的3x3賽事，但旺寶讓我感受到他們成為世界級球隊的決心。我期待與隊友一起訓練、一起比賽，也期待再次見到熱情的台灣球迷。」

隨著艾夫伯正式加盟，台北永豐旺寶3x3職業隊已逐步完成國際化戰力拼圖，並持續朝FIBA世界巡迴賽舞台邁進，目標不只是代表台灣參賽，而是代表台灣挑戰世界。

2026世足賽

籃球 台北

延伸閱讀

國泰深耕基層籃球23年 3x3賽事打造青年發光舞台

NBA／加拿大男籃啟動3年國家隊計畫 亞歷山大帶頭加入作表率

世足賽／精選10大看點球星 法國有三叉戟、西班牙18歲亞馬爾最受期待

TPBL／健行科大出品保證 高錦瑋、劉丞勳領銜3大個人獎項

相關新聞

MLB／大谷翔平沒輪休連兩天開轟 卻因左膝發炎提前退場

道奇隊大谷翔平昨天「二刀流」出戰海盜，今天「打者翔平」沒休兵、繼續先發上陣，且在3局上轟出一發陽春全壘打，連兩天開轟，然而他在第7局就被換下場，道奇隊公布他因左膝發炎退場。

中職／仿效富邦悍將模式！彭政閔任CBO 成中信兄弟解藥

中信兄弟宣布彭政閔接任新任領隊，劉志威專任中信育樂營運長，負責長遠佈局。此舉反映球隊對戰績的重視，彭政閔的專業背景被認為能有效改革球隊體系。

世足賽／每4年瘋一次！「零基礎速成指南」秒懂觀賽重點

全球最受矚目體壇盛事2026 FIFA世界盃足球賽正式登場，一名球迷介紹「零基礎世足指南」，包括規則、解說慣用語、熱門球隊與看球技巧，幫助不了解足球比賽的觀眾快速了解世界盃相關知識...

日職／一軍首勝放下忐忑不安心情 孫易磊紀念球要送爸媽

日職北海道日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊昨天先發拿下一軍首勝；他透露，一路走來曾忐忑不安，曾懷疑是否有辦法在一軍先發，拿下...

世足攻略／美國碰南美「滾泥土」巴拉圭防爆冷 加拿大少戴維斯戰波赫現隱憂

2026年世界盃，地主美國迎戰巴拉圭，加拿大對波赫。美國擁有普利西奇等明星球員，卻面臨防守隱憂；巴拉圭以高韌性著稱，可能製造冷門。加拿大核心戴維斯因傷缺席，波赫則憑老將哲科領軍，預計將上演防守對攻的經典對決。

NBA／尼克馬刺G3收視創28年新高 平均2380萬人觀看僅次超級盃

2026年NBA總冠軍賽熱度持續延燒，馬刺與尼克先前進行的第3戰不只在場上打出高張力對決，也在收視與社群聲量上創下驚人紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。