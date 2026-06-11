PLG／諾威茨基德國隊前隊友 加入洋基工程教練團

洋基工程籃球隊今天宣布，來自德國的史蒂芬（Stephen Arigbabu）正式加入球隊，出任助理教練。史蒂芬擁有完整的歐洲職籃資歷，更曾多次代表德國男籃參與國際賽，並於2002年奪得世界盃銅牌、2005年拿下歐錦賽銀牌。

史蒂芬球員時期主打中鋒，國家隊生涯曾與前 NBA球星「德國坦克」諾威茨基（Dirk Nowitzki）並肩作戰。此外，史蒂芬於德國職籃甲級聯賽征戰多年並兩度奪得總冠軍，也曾於義大利、希臘等聯賽發展，累積豐富賽事經驗。

2010年退役後，史蒂芬持續投入教練工作，先後於德國職籃擔任助理教練、總教練等職務；2025 年擔任德國U18男籃總教練。史蒂芬執教風格強調日常訓練細節與戰術完成度，球團表示，期待透過史蒂芬的加入，進一步強化團隊分工、協助球員成長，為新賽季做更充足的準備。

史蒂芬說：「首先要感謝洋基工程籃球隊讓我有機會來到亞洲，體驗不同的籃球文化。我會把自己多年來在國家隊和職業聯賽的經驗帶進團隊，希望在訓練以及團隊溝通上更緊密，和教練團與球員一起努力，一步一步建立團隊體系，為新賽季打好基礎。」