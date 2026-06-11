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PLG／柯納與獵鷹完成續約 盼補強本土後場持球與組織穩定性

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
獵鷹宣布與總教練柯納完成續約。圖／台鋼獵鷹提供
獵鷹宣布與總教練柯納完成續約。圖／台鋼獵鷹提供

在連續兩年於季後賽止步後，台鋼獵鷹隊仍在今天宣布與總教練柯納（Raoul Korner）完成續約，雙方將持續攜手合作，為新賽季展開備戰布局。球團肯定柯納接掌兵符後，對球隊文化、訓練態度與整體紀律所帶來的正向影響，期待在他的帶領下，獵鷹能持續累積競爭力，朝更高目標邁進。

柯納執掌台鋼獵鷹期間，重視球員在團隊體系中的角色定位，也強調每位成員都必須在訓練與比賽中展現職業態度。獵鷹球團表示，球隊新賽季將持續以「團隊」與「紀律」作為核心方向，從日常訓練、場上執行到場下管理，建立更一致的團隊文化與標準。

獵鷹球團指出，「柯納教練對球隊有清楚的規劃，也非常重視團隊整合與紀律建立。過去這段時間，他讓球員更了解自己在球隊中的責任與定位，也帶領團隊逐步建立穩定的訓練節奏與比賽風格。我們相信在柯納教練的帶領下，獵鷹能夠持續成長，迎接新賽季的挑戰。」

談到新賽季的戰力規劃，柯納提到，「球隊將持續針對陣容進行評估與補強，盼能提升後場持球與進攻組織的穩定性，同時讓洋將配置更具彈性。盼能提升後場持球與進攻組織的穩定性也能依照陣容需求，讓第三位洋將的位置有更多調整空間。新賽季我們會持續提升整體對抗強度與執行力，讓球隊變得更有競爭力。」

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