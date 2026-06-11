聽新聞
0:00 / 0:00
PLG／柯納與獵鷹完成續約 盼補強本土後場持球與組織穩定性
在連續兩年於季後賽止步後，台鋼獵鷹隊仍在今天宣布與總教練柯納（Raoul Korner）完成續約，雙方將持續攜手合作，為新賽季展開備戰布局。球團肯定柯納接掌兵符後，對球隊文化、訓練態度與整體紀律所帶來的正向影響，期待在他的帶領下，獵鷹能持續累積競爭力，朝更高目標邁進。
柯納執掌台鋼獵鷹期間，重視球員在團隊體系中的角色定位，也強調每位成員都必須在訓練與比賽中展現職業態度。獵鷹球團表示，球隊新賽季將持續以「團隊」與「紀律」作為核心方向，從日常訓練、場上執行到場下管理，建立更一致的團隊文化與標準。
獵鷹球團指出，「柯納教練對球隊有清楚的規劃，也非常重視團隊整合與紀律建立。過去這段時間，他讓球員更了解自己在球隊中的責任與定位，也帶領團隊逐步建立穩定的訓練節奏與比賽風格。我們相信在柯納教練的帶領下，獵鷹能夠持續成長，迎接新賽季的挑戰。」
談到新賽季的戰力規劃，柯納提到，「球隊將持續針對陣容進行評估與補強，盼能提升後場持球與進攻組織的穩定性，同時讓洋將配置更具彈性。盼能提升後場持球與進攻組織的穩定性也能依照陣容需求，讓第三位洋將的位置有更多調整空間。新賽季我們會持續提升整體對抗強度與執行力，讓球隊變得更有競爭力。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。