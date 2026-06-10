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PLG／從板凳殺出盼助林志傑圓冠軍夢 周桂羽：這是全隊一致目標

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
富邦勇士周桂羽。圖／PLG提供
富邦勇士周桂羽。圖／PLG提供

PLG總冠軍賽前兩戰打完戰成1：1平手的台北富邦勇士與桃園璞園領航猿，今天回到和平籃球館進行系列賽第三戰，勇士在首節落後5分情況下靠著下半場強勢反撲，尤其第四節僅讓領航猿拿下8分，終場以85：76贏球，在7戰4勝制系列賽取得2：1領先。

在前兩戰表現不如預期後，周桂羽今天適時挺身而出，從板凳出發的他進帳12分、6籃板，還在下半場有多次精彩防守演出，他賽後表示，這個系列賽需要更多球員跳出來承擔責任，「前幾場又瑋、古德溫都打出很好的內容，教練團也一直很信任我，我知道自己必須站出來幫助球隊拿下更多勝利。」

談到自己對球隊的價值，周桂羽認為除了進攻外，防守更是自己的重要任務，「我知道自己的優勢在哪裡，進攻端大家都打得很無私，但透過防守也可以幫助球隊，尤其總冠軍賽防守更重要，教練團信任我，我就想辦法把對手守住，這對球隊也是很大的貢獻。」

至於是否希望幫助明天過44歲生日的林志傑再添一座冠軍金盃，周桂羽則表示，這就是全隊共同目標，「這是全隊一致的目標，我們還在往這個目標邁進。」

至於領航猿總教練卡米諾斯則表示，這是不好打的比賽，兩隊防守強度都很高，「在失分85分的情況下還輸掉比賽，對我們很艱難，今天我們沒有做好的三分球命中率僅有14％，對方外線比我們多得21分，讓我們很難贏得這場比賽。」

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周桂羽 林志傑 籃球

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