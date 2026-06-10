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TPBL／三上悠亞盛裝出席 年度獎項一次看
TPBL今天進行年度頒獎典禮，獲得年度人氣啦啦隊員的三上悠亞特別從日本來台，盛裝出席親自領獎，對於下個賽季她賣關子喊「我會加油」，請球迷敬請期待。
三上悠亞本季正式加入福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy，成為本季一大話題；夢想家本季一路挺進總冠軍賽，三上悠亞也曾在總冠軍賽現身應援，今天也穿著粉色禮服上台領取年度人氣啦啦隊員獎。
三上悠亞提到，平常都在主場為夢想家加油，今天頒獎典禮看到許多不同隊伍球員，聽到他們的得獎感言，留下深刻印象。
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