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PLG／領航猿末節大當機僅拿8分 富邦勇士逆轉系列賽2：1領先

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
富邦勇士周桂羽今天板凳出發拿下12分。圖／PLG提供
富邦勇士周桂羽今天板凳出發拿下12分。圖／PLG提供

在總冠軍賽前兩戰打完後戰成1：1平手的台北富邦勇士與桃園璞園領航猿，今天在和平籃球館進行第三戰，身為地主的富邦勇士在首節打完一度落後的情況下，後三節展開猛烈反撲，甚至在第四節僅讓領航猿拿下8分，最終就以85：76取勝，冠軍賽取得2：1領先。

連續兩年在總冠軍賽交手的領航猿與富邦勇士，去年就打到搶七大戰才分出勝負，兩隊今年再度交手，前兩場比賽依舊打得相當拉鋸，首場比賽雙方就打到延長賽才由富邦勇士以2分險勝，第二戰則是由領航猿在主場以4分取勝，將戰局扳平。

今天的第三戰兩隊則是來到和平籃球館再度交鋒，首節作客的領航猿就展現多點開花的攻勢，尤其是前場比賽就有亮眼表現的關達祐，在首節就帶領領航猿板凳群拿下14分，幫助領航猿取得27：22領先。

不過富邦勇士第二節隨即展開反撲，其中明天將迎接44歲生日的林志傑與古德溫、周桂羽領軍出擊，加上在防守端成功壓制領航猿，拉出單節28：19的攻勢逆轉戰局。

下半場富邦勇士古德溫更是火力全開，先是在第三節拿下9分，第四節更是延續火力，加上揚科維奇的三分球命中，幫助富邦勇士在該節剩下3分半鐘時保有8分領先。反觀領航猿卻在第四節後段陷入進攻熄火的狀況，幾次出手都彈框而出，在比賽最後4分多鐘一分未得，該節僅拿下8分，錯失了最終的反撲機會，最終富邦勇士就以9分差距取勝，冠軍賽以2：1領先。

富邦勇士今天共計4人得分上雙，其中古德溫拿下全隊最高25分，霍力飛13分、16籃板，周桂羽12分、6籃板、2助攻。至於領航猿雖然有5人得分上雙，但全隊最高分為葛拉漢的14分，本土球員則是以關達祐和李家慷11分最佳，盧峻翔全場14投僅4中拿下10分。

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