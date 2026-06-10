TPBL／劉丞勳奪個人獎哽咽 謝謝不放棄的自己

TPBL今天舉辦年度頒獎典禮，除已揭曉的數據獎項和年度主場、年度啦啦隊、年度經理人和年度陣容等獎項，現場公布年度新人、年度第六人、年度進步獎和年度最有價值球員，已經包辦年度吉祥物和年度主場的新竹御嵿攻城獅，新人劉丞勳獲得年度新人，後衛「小黑」曾柏喻摘下年度進步獎，成為頒獎典禮大贏家。

年度第六人由新科冠軍福爾摩沙夢想家後衛林俊吉獲得，壓軸的最大獎最有價值球員由桃園台啤永豐雲豹當家後衛高錦瑋帶回。

穿著灰色西裝上台的劉丞勳自曝「非常緊張」，他說：「我想講的是，我很謝謝當初的自己，在無數的清晨和空無一人的球場，獨自一直訓練，謝謝當初自己的堅持，咬牙堅持，沒有放棄。」他提到個人的籃球路一直不斷轉型，想特別感謝泰山高中教練廖文彬和陳志忠，以及健行科大教練劉孟竹一路的培養和教導，「沒有你們也沒有現在的我。」

劉丞勳也感謝家人和女友低潮時的支持陪伴，最後感謝謝謝攻城獅球團和隊友。

攻城獅今年重返季後賽，但首輪敗給最終奪冠的夢想家，劉丞勳結束賽季的隔天就已開始訓練，他笑說想多花時間修正錯誤，身體、球技、心態全方位加強，希望下季能補足今年沒能打進冠軍賽的遺憾。

摘下年度最有價值球員的高錦瑋是劉丞勳健行的學長，他自曝聽到劉丞勳的感言被觸動「有點哽咽」，小高還補充，健行有個凌晨5點半自主投籃的習慣，劉丞勳有延續這項「傳統」，摘下年度新人實至名歸。