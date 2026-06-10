TPBL／入選第一隊再拿年度MVP 高錦瑋曝增重新目標

本季已獲得TPBL年度第一隊、年度阻攻和年度人氣球星榮耀，桃園台啤永豐雲豹後衛高錦瑋今天TPBL頒獎典禮再抱回壓軸大獎年度最有價值球員，真性情的他透露數度泛淚，另外也想傳遞個人價值，致詞最後在台上喊出三個理念，獲得如雷掌聲。

獲獎後的高錦瑋先和女友陳詠芯擁抱，再和一同入圍的中信特攻「黑豹」阿巴西、新竹御嵿攻城獅後衛高國豪透露致意。他提到，這個賽季表現不夠突出，其實沒有達成自己目標，但謝謝女友告訴自己「不用準備好才能領這個獎」，今天的獎項也是提醒自己可變成更好的球員，最後更喊出「遠離毒品，珍愛生命」、「友善校園，拒絕霸凌」，以及「終養不棄養，領養代替購買」的口號，希望發揮個人影響力，傳達認同的價值。

今天多次上台的高錦瑋也形容，本季就像一個「結蛹」的過程，蛹的外在看似相同，裡面實則千變萬化，「我不知道什麼時候會羽化，很期待。」

今天頒獎典禮準備多段巧思，包括高錦瑋過去在天主教善牧兒童之家的社工阿姨和長期幫助的叔叔都錄了影片，讓台下的小高數度泛淚，「我和叔叔沒有血緣關係，他一直照顧我到現在，在我人生每個階段都給我很大力量。」小高感性說，雖出身較辛苦，但一路遇上許多貴人，讓他成為這樣的球員，希望讓偏鄉小朋友知道，持續努力追夢，也有機會創造不同人生。

頒獎典禮大豐收的小高也透露，季外正努力增重，已經從剛結束賽季的64公斤增重到69公斤，目標先到70公斤，強化身體對抗性，希望下個賽季成為更進化的高錦瑋。