TPBL／健行科大出品保證 高錦瑋、劉丞勳領銜3大個人獎項

TPBL今天舉行頒獎典禮，桃園台啤永豐雲豹高錦瑋抱回個人最大獎年度最有價值球員，以及福爾摩沙夢想家林俊吉、新竹御嵿攻城獅劉丞勳則分別收下年度最佳第六人、新人王，也讓健行科大成為最大贏家。

健行科大堪稱國內控衛養成班，效力夢想家的林俊吉及PLG台鋼獵鷹谷毛唯嘉、高錦瑋等都在職業舞台站穩腳步。另外，去年選秀狀元劉丞勳、2024年榜眼蔡宸綱，也來自健行。

進到健行科大後，高錦瑋以嚴以律己的態度面對訓練，如今在職籃舞台綻放光芒絕無僥倖，他本季出賽36場，場均14.6分、3.9籃板、4.9助攻，效率值15.9，身為球隊進攻核心，率雲豹整季維持穩定戰力，以例行賽龍頭之姿晉級季後賽。高錦瑋獲得媒體118分、球迷14826票，以47.7%得票率，打敗特攻阿巴西、攻城獅高國豪，成為新科MVP。

除了高錦瑋，身為健行奪隊史首冠功臣的林俊吉，本季效力夢想家出賽29場，繳出場均11.1分、1.9籃板、3.4助攻，三分命中率35.6%，效率值10.8，力壓隊友洋將霍爾曼、雲豹狀元林信寬，榮膺年度最佳第六人。

劉丞勳是UBA公開男一級歷史得分王，他在職籃菜鳥球季就站穩腳步，以場均8.1分、3.4籃板、1.6助攻，快意拿下新人王獎項，他也相當感謝健行科大主帥劉孟竹過去的指導。