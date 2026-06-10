TPBL／曾柏喻二度奪進步獎 落淚喊「不能再拿這座獎」

曾拿過PLG的年度進步獎，新竹御嵿攻城獅後衛「小黑」曾柏喻走過上季的大傷，本季各項數據都有顯著提升，擊敗一同入圍TPBL 2025-26賽季年度進步獎的台新戰神丁聖儒及桃園台啤永豐雲豹莊博元；收下太太遞過的獎座，「小黑」提到大學生涯的籃球黑暗期，忍不住激動落淚，他也笑說「我應該不能再拿這個獎了」。

29歲的曾柏喻高中時期有「南湖戰神」美名，進入明道大學後一度離開球場，2021年回歸從SBL重新出發，2022年投入PLG選秀會獲得攻城獅青睞，在PLG第二個賽季就獲得年度第六人和年度進步獎雙料肯定。

今天再度獲得年度進步獎肯定，曾柏喻從太太手中收下獎座，他說：「能拿下這獎項內心非常激動，職業生涯第二次拿到進步獎，代表不夠穩定，會持續修正錯誤。」

「回想起自己籃球路，南湖戰神到大學身材走樣，如果不是很多貴人拉我一把，我應該沒有機會站在這裡。」提到這段籃球路的「黑歷史」，曾柏喻忍不住哽咽；他也提到，在攻城獅進入第4年，從第二年獲得PLG個人獎項的喜悅，到第三年因為大傷跌到谷底，感謝球團的信任，自己也把握機會證明自己，。

在兩個職業聯盟都拿下年度進步獎，曾柏喻笑說：「我應該不能再拿這個獎了，這樣就是一個很不穩定的球員，希望每個賽季更穩定，入選第一隊、年度防守獎項。」

今天在台上同享榮耀的曾柏喻太太也在台上分享，6年前認識「小黑」，兩人都是路人，自己一路來見證丈夫進步的路程，「他剛回來時愛抱怨、玻璃心，很討厭，我問『你曾柏喻不能坐板凳是不是？』，這幾年他可以把悲憤轉化成力量，不沈溺謾罵不在意追捧，這是他成長的地方。」