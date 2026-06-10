籃球／興富發建設深入宜蘭偏鄉 送暖四季國小籃球隊共築夢想

興富發建設股份有限公司秉持著企業社會責任與回饋社會的初衷，今天在中華文化教育暨體育交流促進會帶領下，偕同小學體總團隊深入宜蘭縣偏鄉，為成績斐然卻資源匱乏的四季國小籃球隊這群熱愛籃球的泰雅族孩子送上最實質的溫暖與支持。

小學體總理事長陳煥修表示，「當我看著孩子們接過嶄新籃球時，那純真的笑容讓遙遠的山路都值得了。」這次的偏鄉送暖活動，凝聚了各界的善意。中華文化交流促進會秘書長李玉龍當時希望能攜手興富發，將籃球資源送進偏鄉學校；而之所以特別挑選四季國小，正是因為這群小將在今年EBC全國籃球錦標賽中一舉拿下小校組冠軍。

為了給予他們最實質的鼓勵與鼓舞，興富發建設股份有限公司毅然投入支持。興富發建設特助張晉賢也跟隨團隊的腳步來到山區，他感性地說：「我們不只是單純贊助『登峰造極』籃球賽，更希望能親自走到第一線，將愛心確實交到這群孩子手中。」

四季國小籃球隊成軍僅短短四年，卻已在台灣基層籃壇掀起旋風。全隊二十多位小球員，在近兩年接連奪下全國夏季少年籃球錦標賽、全國小學籃球錦標賽等多座冠軍獎盃。然而，輝煌成績的背後是難以想像的艱辛。

教練沈思漢坦言，宜蘭山區多雨、夜晚常起大霧，且受限於場地與法規，學校無法興建符合規定的室內活動中心；為了不破壞校園美麗的山林景色，校方最終也捨棄了搭建光電球場的方案。在這樣的限制下，孩子們只能看天候練球，並利用寒暑假頻繁下山「以賽代訓」來累積實戰經驗。

了解球隊的困境後，興富發此次特別準備了五十顆高規格的嶄新籃球以及豐富的文具用品。張晉賢特助更分享了集團創辦人鄭欽天總裁講述追求夢想的兩本著作「傳奇源自夢想」，捐贈給學校圖書館。他期盼能藉此勉勵學童，「總裁從白手起家，就像我們蓋房子一樣，打好地基後一個樓層、一個樓層慢慢往上蓋。打籃球也是如此，從國小打好基本功，未來才能在更高遠的舞台上發光發熱。」

接過嶄新籃球的那一刻，六年級主力球員陳奕翰眼中閃爍著光芒。他靦腆地說：「以前的舊球碰到水就會變得很滑、抓不穩，有了新球，我們一定能打得更好！」陳奕翰也分享，球隊一週有四天要進行早晚兩次的嚴格訓練，早上跑步練基本功，下午則專注於戰術與對抗。即將畢業的他，未來計畫前往體育名校壯圍國中繼續追逐他的籃球夢。