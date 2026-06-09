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TPBL／夢想家終獲冠軍金盃 聯盟攜手珠寶品牌鑄就最終榮耀

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2025-26 TPBL冠軍獎盃。圖／TPBL提供
2025-26 TPBL冠軍獎盃。圖／TPBL提供

從總冠軍賽1：3落後到最終封王，福爾摩沙夢想家在2025–26賽季寫下隊史新頁。當終場哨聲響起的那一刻，屬於這支球隊的不只是勝利，更是一段關於信任、磨合與堅持的集體實現，

談到封王之路的關鍵，總教練簡浩給出一個明確答案——「相信」。他透露，從去年暑假開始，球隊就意識到需要進行文化上的調整，「奪冠從來不是一件簡單的事，每個人都要找到自己的位置，彼此信任。今年很多人都做出了犧牲，但只要各司其職，團隊就能發揮最大力量。」

而當一切塵埃落定，象徵榮耀的總冠軍獎盃，也為這段旅程寫下最具體的註解。TPBL聯盟與ALUXE亞立詩連續第二年合作，由其工藝團隊打造本季總冠軍獎盃。這座獎盃不僅是最終勝利的象徵，更承載著一支球隊從季前準備、例行賽到季後賽長時間累積的努力與汗水。從設計理念、材質選用到製作工序，皆以珠寶工藝標準精細打造，讓運動的力量與工藝的永恆在此交會。

TPBL聯盟指出，本屆獎盃以「榮耀之網．巔峰淬煉」為核心概念，透過螺旋線條象徵場上流動的力量，以定格手法捕捉籃網被撐開的勝利瞬間，並以細膩編織的金屬結構呈現團隊合作的精神。底座鑲嵌的1.5克拉鑽石，則象徵冠軍榮耀的恆久價值。從球場上的每一次傳球與防守，到最終舉起獎盃的那一刻，夢想家的這段封王之路，不只是實力的展現，更是一段關於「相信彼此」的最佳詮釋。

2026世足賽倒數

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