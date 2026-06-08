籃球／籃協理事長正式交接 李一中再任秘書長

中華民國籃球協會5月底辦理第14屆理事長改選，由辜家第四代、現任國際中橡集團董事長辜公怡脫穎而出，成為籃協新任理事長；今天理事長正式交接，辜公怡正式上任，前秘書長李一中回鍋，相隔4年再度擔任籃協秘書長。

曾任體育記者的李一中2009年進入籃協，曾任文宣組長、副秘書長以及第12、13屆秘書長；2022年退下轉任高級顧問，今天再度擔起重任，他笑說選擇回歸是有種使命感，「希望台灣籃球更好。」

新的幹事部還在籌組中，李一中強調接下來目標無縫接軌銜接籃協各項事務，尤其下半年賽事密集，從7月世界盃亞洲區資格賽開始，瓊斯盃、名古屋亞運等賽事緊接而來，協會腳步馬不停蹄，同時要實踐新任理事長辜公怡的政策，將想法全力執行。

辜公怡的目標除推動PLG和TPBL邁向合併，建立國家隊選訓透明化、和世界接軌都是任內方向。

「秘書長的職務類似執行長，全力以赴，達成理事長目標。」李一中說。