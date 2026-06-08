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PLG／網羅德甲最佳教練 洋基工程迎新教頭

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
洋基工程隊新任總教練馬修斯。圖／洋基工程隊提供
洋基工程隊新任總教練馬修斯。圖／洋基工程隊提供

日前宣布和創隊總教練「光哥」李逸驊結束合作，洋基工程籃球隊今天正式宣布，由德國籍馬修斯（Sebastian Machowski）出任球隊新任總教練。馬修斯來自德國柏林，球員時期曾赴義大利、法國、希臘波蘭等聯賽發展，累積豐富賽事經驗。

退役後，馬修斯2008年於波蘭展開執教生涯，2009年帶隊奪得波蘭盃冠軍，並於2012-13賽季獲得德國甲級聯賽年度最佳教練肯定；2018年馬修斯加入中國CBA深圳隊擔任助理教練，近年也曾擔任CBA山東隊助理教練，擁有橫跨歐亞職籃的多元執教經驗。

馬修斯說：「很高興加入洋基工程籃球隊，這是一支有潛力也有明確目標的球隊。我期待和團隊與球員們一起努力，透過扎實的訓練並持續溝通，建立鮮明的球風與球隊文化，帶領年輕球員穩定成長，在新賽季取得更好的成績。」

球團表示，馬修斯擁有完整的國際執教經驗，能迅速適應不同聯賽風格，同時鑒於球員出身，對於團隊或球員養成都有深入的見解，期待在他的帶領下，建立全新體系，打造更具競爭力的團隊面貌。

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洋基 波蘭 希臘 籃球

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