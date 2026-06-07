TPBL／國王衛冕失利仍感動人 董事長王文祥加碼2000萬激勵獎金

TPBL總冠軍賽昨天落幕，新北國王雖然沒能將「下剋上」的驚奇劇本寫到最後、抱回隊史第三座總冠軍獎盃，但昨天賽後，堅守場邊的球團大家長董事長王文祥，第一時間走進休息室勉勵全體成員。為感謝並肯定全體教練團與球員在整個賽季的付出，王文祥當場宣布，除了原定合約內的獎金外，再額外加碼頒發新台幣2000萬元做為激勵獎金。

王文祥強調，這筆激勵獎金不僅是對球員表現的肯定，更是為了感謝大家這一路走來真的不容易。球團希望藉此建立更具向心力的球隊，讓每一位為國王效力的成員都能深刻感受到家一般的歸屬感。

國王本賽季歷經重重考驗，無論是面對密集的賽程壓力，還是接連不斷的傷兵困擾，全隊始終保持高昂的鬥志與精神。王文祥在休息室內真情流露，用正面能量為球員卸下沉重的賽季壓力。

王文祥感性說：「比賽本來就有贏有輸，我希望大家不要灰心。當下的難過與遺憾都是我們前進的養分，但到了明天，又會是嶄新的一天。我們要永遠抬頭挺胸，去面對未來的每一項挑戰。看著大家拼盡全力的樣子，我一直為這支球隊的每一個人感到驕傲。」