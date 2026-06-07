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PLG／盧峻翔、關達祐本土連線 領航猿4分差退勇士扳平冠軍賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
領航猿總冠軍賽第2戰以4分差力退勇士，扳平系列賽。圖／領航猿提供
領航猿總冠軍賽第2戰以4分差力退勇士，扳平系列賽。圖／領航猿提供

衛冕軍桃園璞園領航猿總冠軍第一戰主場失守，今天PLG總冠賽第二戰和台北富邦勇士隊又陷入苦戰，不過球隊客服第三節最多12分落後，第四節在關達祐單節9分加上當家球星盧峻翔最後13秒投進關鍵球，聯手助隊以98：94守護主場，將7戰4勝制的總冠軍賽扳平成1比1。

首戰兩隊打到延長賽才由勇士踢館成功，今天戰況仍膠著，首節領航猿雖在洋將伯朗轟下14分下取得34：30領先，但第二節火力被壓制僅拿19分，半場打完由勇士以58：53反超。

勇士第三節在林志傑、陳又瑋和墨巴噎飆進外線下持續拉開領先，一度握有72：60優勢，但接續7分半進攻大當機，領航猿在伯朗連拿5分、關達祐接棒搶分下縮小差距，先以一波13：1攻勢追平，陳又瑋的壓哨犯規再送白曜誠上罰球線，「小白」2罰把握讓領航猿帶著75：73領先進入決勝節。‘

關達祐第四節外線破網後，白曜誠和盧峻翔也接連飆進三分彈，關達祐接續又抄截快攻得手，個人連得4分率領航猿打出15：5的開節攻勢，領先擴大到90：78；勇士先有陳又瑋偉回敬外線，揚科維奇再助隊起死回生，他4罰俱中又連飆外線，最後37秒拋進單節第3記三分彈讓勇士縮小比分到94：96。

領航猿關鍵一擊交給盧峻翔執行，他最後13秒飆進外線，讓領航猿鎖定勝利，最終衛冕軍就以98：94守護主場。

投進最後一球，盧峻翔激動做出招牌慶祝手勢，他場中受訪說：「這兩場打得非常艱難，我們還是展現永不放棄的精神。能投進最後一顆球，還滿感動。」他提到自己前面出現很多不必要失誤，每一節不斷調整自己，很開心最後能幫助球隊獲勝。

盧峻翔今天貢獻17分，伯朗29分、12籃板，關達祐16分發揮也十分關鍵，打出代表作的關達祐提到，團隊的防守壓制勇士下半場防守，教練團的提醒也讓大家更團結，「感謝有今天的表現，也為自己感到開心。」

勇士以揚科維奇19分最高，莫巴耶和古德溫各16分，陳又瑋15分。

盧峻翔（左）全場攻進17分，包括最後17秒的關鍵進球。圖／領航猿提供
盧峻翔（左）全場攻進17分，包括最後17秒的關鍵進球。圖／領航猿提供

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關達祐 盧峻翔 陳又瑋 籃球

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