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籃球／U15鑽石組Phoenix上演驚奇 擊退強敵封王

聯合報／ 即時報導
Phoenix 新教練Kiwi 。圖／U19籃球聯盟提供
Phoenix 新教練Kiwi 。圖／U19籃球聯盟提供

由「福康文教基金會」所主辦的U19籃球聯盟，本周迎來最高層級鑽石組賽季收官戰。在備受矚目的U15冠軍賽中，戰績排名第五的Phoenix上演驚奇，憑藉開局猛烈的攻勢與嚴密的團隊防守，終場以57：37擊敗排名第二的強敵Mamba Elite，成功拋下勝利彩帶。

此外，U10與U12冠軍賽也順利落幕，分別由本季皆拿下預賽六戰全勝的Daball與Heat，擊敗對手奪下王者寶座，以賽季全勝之姿完美封王。

U15戰況格外激烈，全聯盟三分球命中率第一但節奏最慢的Phoenix，開局便展現強烈企圖心，由頭號球星許恩睿領軍打出15：4的亮眼內容。趁著對手尚未回穩，Phoenix在第二節持續猛攻狂轟21分，以36：16的絕對優勢進入下半場。儘管Mamba Elite在易籃後加強防守力道，成功讓Phoenix第三節僅得8分，但決勝節Mamba Elite氣力放盡，最終仍由Phoenix以20分之差穩穩收下總冠軍。

Phoenix總教練Kiwi賽後表示，「這場冠軍賽是一場極為激烈的硬仗，對手是曾讓我們吞敗且非常難纏的勁旅，加上雙方球員私下多為好友，讓比賽張力十足。」儘管決賽陣容並非最完整，缺席了幾名球員，但在場上五人徹頭徹尾的全力拚搏與團隊合作下，仍成功拿下勝利。

Kiwi教練回顧賽季，強調球隊將一路上的每場比賽都視為沒有退路的「搶七大戰」，正是這些高壓賽事的洗禮，淬鍊出奪冠的實力與心態。他也特別肯定許恩睿的表現，讚賞他不僅技術出色、充滿活力，更難能可貴的是其聰明且虛心好學的品德，無論在教室或球場都是極佳的學生，完美展現了U19聯盟「學霸球員」的風範。

身為Phoenix隊長的許恩睿則將榮耀歸功於團隊，他此役斬獲13分，並有5籃板、3抄截的穩定輸出，同時更送出7次助攻，謙虛的他表示全隊為這次錦標賽做了非常充分的準備，從賽前情蒐、戰術分析到場上執行，每位教練和隊員都投入大量心力。

許恩睿透露，教練團賽前鼓勵大家「盡情享受比賽，不要給自我太多壓力」是奪冠的關鍵，讓團隊得以在場上完美展現紀律、團隊合作與執行力。展望未來，這名冠軍隊長即將赴美，前往美國最負盛名「十校聯盟」之一的頂尖私立寄宿中學聖保羅學校就讀，繼續追求學業與籃球上的雙重成長。

Phoenix隊長許恩睿穩定的攻守表現率隊奪冠。圖／U19籃球聯盟提供
Phoenix隊長許恩睿穩定的攻守表現率隊奪冠。圖／U19籃球聯盟提供

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