籃球／神盾松山力退強矛錦和 奪首屆U19鑽石組冠軍

U19籃球聯盟史上首屆「鑽石組」總冠軍賽，全場僅命中1顆三分球的松山高中，以54：45成功壓制全場飆進8記外線的錦和高中，抱走別具歷史意義的首屆鑽石組冠軍獎盃。

松山高中本季雖以11勝1敗的龍頭之姿挺進冠軍賽，但唯一1敗正是敗給三分砲火位居全聯盟之冠的錦和高中。

針對本場賽事與球員表現，松山高中執行教練張思遠在賽後分享了球隊的備戰策略與發揮：「賽前我特別叮囑球員必須『防守優先』，並針對錦和的戰術系統建立了針對性的防禦陣型。其中，陳彥瑜的表現讓我印象非常深刻，他在場上展現出極高的防守意願，不僅在防守端有所建樹，更成功藉此帶動了全隊的進攻節奏與士氣。不過，我們在開局設定與細節執行上仍有進步空間，像是籃板卡位與轉換快攻是今天未能做好的環節，這也正是我們前一次交手時落敗的關鍵，未來必須持續修正。」

陳彥瑜此役雖然只巧奪9分，包含1顆三分球，但也是全隊唯一的1顆。

談及整個賽季參與聯賽的歷程，張思遠也給予高度肯定：「U19聯賽提供了一個非常棒的實戰平台，透過假日的常態性賽事，讓球員得以在非賽季期間維持競技狀態並累積實戰經驗，這對於我們備戰後續的HBL十二強預賽及八強賽事有著莫大的助益。」

隨著U19籃球聯盟本賽季圓滿收官，創辦人陳建豪對基層籃球的發展與未來規畫充滿信心：「今年甲組球隊的加入，將聯賽水準提升至全新檔次，最高規格的鑽石組賽事更是完美落幕。我們觀察到基層籃球生態正發生轉變，俱樂部的實力正迅速崛起。國小階段的俱樂部實力已超越傳統校隊，國中階段也有少數融合乙組明星的俱樂部能與校隊抗衡；而本季高中的特優組更吸引眾多甲組球員激戰。明年聯賽規模將再度擴大，我們期待更多雙北隊伍前來挑戰冠軍寶座。」

展望下一季，陳建豪更透露了賽事的升級藍圖：「未來除了豐富賽事數據，我們更將重點打造『數位舞台』。目前我們正研發全新的影音系統，未來不論球員實力強弱，官網都將提供個人專屬的『賽事高光（Highlight）』影片供下載。我們希望能藉此突破實體球場的限制，讓家長與球員都能輕鬆珍藏並分享精彩瞬間，實現虛實整合的基層籃球生態。」