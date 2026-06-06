國泰青年節3x3總決賽火熱登場 國泰女籃全員到齊傳承經驗挺青年
2026國泰高中暨大專3×3籃球賽總決賽6日在實踐大學體育館登場。今年賽事吸引1,157支隊伍參賽，歷經層層競爭後，共有48支隊伍晉級總決賽，爭奪年度最高榮耀。最終由「虎力運動隊」奪得大專男子組冠軍、「邱翊峰強隊」摘下高中男子組冠軍；女子組則由大專組「旺興漁業隊」及高中組「小美小帥隊」封后。
今年甫完成女子超級籃球聯賽（WSBL）16冠、締造跨聯盟33連霸紀錄的國泰女籃，全員到場力挺賽事，除觀賞冠亞軍戰，也透過Q&A互動分享職業球員經驗、戰術觀念與比賽心法，鼓勵年輕球員持續追夢。
國泰女籃隊長黃玲娟擔任總決賽MVP評選代表，她表示，評選最重視的是球員在場上的自信心與關鍵時刻挺身而出的能力。最終，高中女子組冠軍隊「小美小帥隊」球員郭倢瑜獲得全隊一致肯定，拿下MVP殊榮。郭倢瑜表示，自己首次參加國泰3×3賽事，能協助球隊突破過去連兩年亞軍成績、成功奪冠，感到十分開心；對於獲選MVP，她則謙虛表示，或許是自己在場上的拚勁獲得肯定。
今年適逢國泰青年節50週年，國泰3×3籃球賽也邁入第23年。主辦單位表示，賽事除提供青年球員交流平台，也希望持續推廣基層籃球運動風氣，提升整體競技水準。
國泰人壽協理廖昶超指出，能站上總決賽舞台的球員都相當優秀，頂尖運動員最珍貴的不只是天賦與球技，更是永不放棄、奮戰到底的精神。他也期盼透過國泰青年節3×3賽事，鼓勵青年學子實踐「一起打球、一直打球、一輩子打球」，養成運動習慣，追求健康生活。
國泰女籃教練藍浩宇則勉勵年輕球員，無論在球場或人生中，態度決定成長高度，除了精進球技，也要勇於迎接挑戰，並持續保持對籃球的熱愛，才能在訓練與磨練中不斷突破自我。
此外，國泰人壽與國泰產險攜手刑事局，將反詐騙宣導帶入運動場域，透過「防詐桌遊」互動體驗，協助青年學子認識常見詐騙手法，期盼從球場上的團隊合作延伸至生活中的互相提醒，共同打造更安全的社會環境。
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