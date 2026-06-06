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TPBL／夢想家奪冠班提爾獲FMVP 韓國福再加碼1000萬冠軍獎金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
夢想家奪下隊史成軍首冠。圖／TPBL提供
夢想家奪下隊史成軍首冠。圖／TPBL提供

TPBL福爾摩沙夢想家今天奪下隊史成軍9年以來的首冠，並由洋將班提爾奪下總冠軍賽MVP，賽後海碩集團董事長韓國福就當場宣布，除了原定合約內的2500萬奪冠獎金外，將加碼1000萬元的冠軍獎金，並宣布今天入場球迷只要保持票根，下季第一場主場賽事將獲得一件冠軍T恤。

韓國福在球隊奪冠後表示，「今天夢想家終於夢想成真，首先要感謝球迷一路來的支持，不離不棄，是球隊的最大動力，為了感謝你們，請保留今天晚上票根，下季第一場主場，每一個人送一件冠軍T恤。第二，我要感謝曾經看輕夢想家的人和酸民，因為有他們督促，我們永不放棄繼續前行。」

韓國福接著說：「第三，要謝謝所有勞苦功高的球員們，謝謝你們犧牲奉獻，終於夢想成真。謝謝教練團，簡浩第一年當教練我們就拿冠軍。為了感謝球員一年來的辛苦，除了總冠軍的獎金簽在合約的以外，我另外再捐出1千萬元鼓勵球隊，總共3500萬。」

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