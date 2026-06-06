TPBL／回家鄉台中助夢想家奪冠 蔣淯安：讓大家久等了

TPBL福爾摩沙夢想家今天在主場洲際迷你蛋拋下璀璨的奪冠彩帶，拿下隊史成軍9年以來的首冠，其中主控蔣淯安更是在上季返鄉加入夢想家後，幫助家鄉球隊奪冠，賽後他眼含淚光的向到場球迷表示，「讓大家久等了。」

從青年高中到台體大，學生生涯都為台中球隊效力的蔣淯安，半職業與職業生涯雖然4度奪冠，但都不是為家鄉球隊奪下，而上賽季他也決定返鄉加入夢想家，讓夢想家躍升為聯盟奪冠熱門，只可惜上賽季卻在季後賽就止步，直到今年才一圓為家鄉奪冠的夢想。

「非常開心，我覺得真的讓大家久等了。」蔣淯安賽後如釋重負地說。回想起系列賽開打時的低潮，第一戰吞敗後，他甚至一度陷入深深的自責與黑洞中，「第一戰打完，我回家連手機都不敢開。網路上、腦海裡，看到的都是自己害球隊輸球的那一面。身為核心，沒能幫球隊拿下關鍵勝利，我必須負起責任。」

然而，陷入1：3落後絕境時，總教練簡浩的喊話成了球隊反撲的轉折點，蔣淯安透露，自己SBL生涯首年就曾嘗過3：1領先卻被驚天逆轉的痛，「當時簡浩還是我的對手，沒想到命運如此奇妙，這次換我們落後，他不斷告訴大家『我以前辦到過，這絕對不是不可能！』」

正是這份「相信」的力量，凝聚了全隊，夢想家頂住窒息般的壓力，一場一場咬牙贏回來，最終將不可能化為可能。將冠軍留在台中的蔣淯安感性表示，這座總冠軍是屬於所有不離不棄的球迷，更是獻給台中市的最佳禮物。