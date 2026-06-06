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TPBL／夢想家戲劇化逆轉奪隊史首冠 林俊吉：等6年值得了！

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
夢想家奪下成軍9年來首冠。圖／TPBL提供
夢想家奪下成軍9年來首冠。圖／TPBL提供

成軍前8年來始終無緣奪冠的福爾摩沙夢想家，今天在總冠軍賽第7戰於主場洲際迷你蛋以12分差距擊敗新北國王，奪得隊史首冠，去年接掌兵符的總教練簡浩更是在執教首年就成為冠軍教練，他賽後也表示，自己不斷在強調有信任、信心就會有好的東西出來，而好的東西就是冠軍。

簡浩在去年接下夢想家總教練職務，不過開季後陣容完整的夢想家表現卻不如預期，導致執教功力受到質疑，但在今天帶領球隊奪下隊史首冠後，簡浩的壓力也全面釋放，他說：「超爽！感謝球迷和團隊，從一開始就很信任我的想法，我不斷強調有信任、信心就會有好的東西出來，好的東西就是冠軍。」

對於球隊從冠軍賽1：3落後到戲劇化逆轉奪冠，簡浩直言，「當時我就是跟他們說一場一場來，球是圓的，不會因為1：3落後就有壓力。我一直跟他們說，前面三場輸兩場是我們送給對手，不是自己輸掉，我一直強調做好該做的事情，就會有好的效果。」  

夢想家在總冠軍賽也展現強大團隊戰力，包括蔣淯安、班提爾、林俊吉等人相繼挺身而出，簡浩在談到三人的表現時，他說：「班提爾大家不知道的是，去年暑假我們就有一直找他，但他老婆要生小孩，沒辦法那麼快到。不過知道他可以來後就一直跟球團說要簽他，簽他原因就是今天，第七戰展現他的實力。小安（蔣淯安）也一直都是我們球隊領導者，阿吉（林俊吉）第三場跳出來，打出阿吉該有的表現，把他的能力都表現出來。」

大學時期身為常勝軍的林俊吉，今天也奪下加入夢想家6年來的首座冠軍，賽後他也說：「等了6年，很值得。在前一場比賽打完我有哭，覺得得來不意，原本想說如果今天拿冠軍我會大哭，但看到大家那麼開心，先忍住，等一下再哭。今年我們陣容可能真的很好，表現不好時大家都會有一些質疑，但大家都是互相幫忙，誰打不好就會互相跳出來。」

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簡浩 夢想家 新北 籃球

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