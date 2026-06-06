TPBL／搶七大戰！完成1：3後絕地逆轉 夢想家退國王奪成軍9年首冠

TPBL總冠軍賽搶七大戰今天在台中洲際迷你蛋登場，回到主場出賽的福爾摩沙夢想家儘管在首節打完還一度落後，但後三節靠著防守讓國王進攻熄火，最終更是以90：78擊敗國王封王，拿下成軍9年來的首座冠軍。

TPBL總冠軍賽前6戰，國王與夢想家展開激烈拉鋸，其中夢想家在一度1：3落後的情況下，連追2場扳平戰局，並在今天回到主場與國王展開搶七生死戰。

在連續兩場背水一戰都順利取勝後，夢想家今天開局卻陷入苦戰，在首節賽事中9次三分球出手全都落空，團隊單節僅拿下18分，一度落後給國王。不過第二節夢想家很快就作出調整，在班提爾單節拿下12分領軍下，夢想家成功逆轉戰局，反倒以46：38領先進入中場休息。

上半場打完夢想家班提爾、湯普金斯得分都來到雙位數，至於林俊吉則有8分、3助攻進帳，成功串聯球隊攻勢，至於國王上半場最高得分為林書緯的9分。

易籃後，國王在第三節前段不斷透過防守加壓讓夢想家進攻受阻，甚至在第三節中段一度追到僅剩1分差距，但班提爾適時投進三分球止血，第四節夢想家蔣淯安與班提爾更是挺身而出，幫助球隊將領先差距擴大到雙位數，最終夢想家就以12分差距取勝，拋下綠色封王彩帶，並奪下成軍9年來的首座冠軍。