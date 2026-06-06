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PLG／獵鷹高景炎轉任總經理、王澄緯轉執行長 放眼選秀布局

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台鋼獵鷹隊宣布發言人高景炎轉任總經理。圖／台南台鋼獵鷹隊提供
台鋼獵鷹隊宣布發言人高景炎轉任總經理。圖／台南台鋼獵鷹隊提供

PLG台鋼獵鷹隊今天宣布球團人事異動，原球團發言人高景炎（Kenny）轉任球團總經理，負責球員招募、戰力規劃及訓練整合，原總經理王澄緯（Ian）則專任台鋼運動行銷股份有限公司執行長，負責統籌球團行政事務及戰略規劃。球團期盼透過此次組織職務調整，持續強化營運管理、隊務整合與球隊戰力布局。

獵鷹球團表示，高景炎過去曾任鋼鐵人隊總經理，熟悉職業球團運作、對外溝通及球隊行政事務。未來接任台鋼獵鷹總經理後，將與總教練柯納（Raoul Korner）共同負責球隊組建，包含球員陣容規劃、戰力補強與團隊方向整合，協助球隊打造更具競爭力的陣容。

高景炎表示，台鋼獵鷹過去兩年已建立非常扎實且鮮明的球隊文化與風格，球隊在紀律、自我要求、互相合作及團隊意識上，都已經打下良好基礎，「我很幸運能在這樣的基礎之下，繼續深化國內籃球人才的培養，讓球隊文化持續扎根並更加精進，也期待能帶動球隊在成績上持續進步。」

談到休賽季戰力補強，高景炎表示，球團將在與教練團充分溝通後，根據本季累積的經驗進行評估，針對球隊需要補強的短板進行調整。他也提到，今年新秀市場有不少具備潛力與能力的選手投入，球團希望能從中尋找到未來能夠幫助球隊的人才，持續補強陣容深度。

王澄緯則表示，將持續參與球團整體決策與行政推動，協助球團在營運管理及長期發展上穩定銜接，並支持總經理高景炎與教練團推動球隊新階段規劃。

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