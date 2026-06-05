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PLG／連兩年冠軍賽首戰輸球 卡米諾斯：我們知道該如何反擊

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
領航猿總教練卡米諾斯。圖／PLG提供
領航猿總教練卡米諾斯。圖／PLG提供

PLG總冠軍賽首戰今晚點燃戰火，台北富邦勇士在客場歷經延長賽苦戰，最終以97：95險勝桃園璞園領航猿，順利開出紅盤，對於連續兩年冠軍賽首戰都以輸球收場，領航猿總教練卡米諾斯強調，球隊在本場比賽確實有些細節沒有做好，但去年他們曾經歷過這種情況下，知道該如何做出應對，相信周日會是一場不一樣的比賽。

領航猿今天在冠軍賽首戰進攻手感不如預期，又在延長賽遭到霍力飛多次抓下關鍵籃板進球，成為輸球敗因，賽後總教練卡米諾斯表示，「這是很艱難的比賽，如我們預期，一開始有點太興奮，開局很多出手太急，導致命中率下降。賽前有制定策略，富邦快攻很快，我們控制他們只有13分快攻是有做好，但是很多是我們明顯失誤讓他們快攻得分。我們關鍵時刻讓霍力飛搶下籃板進球，這是最終輸球關鍵。」

儘管首戰輸球，但卡米諾斯也強調不會影響到球隊信心，「去年我們交手過，知道要怎麼打才能贏得比賽，但今天沒有做好，去年我們有經歷過這樣（首戰輸球）的情況，但我們會知道該如何反擊，禮拜天的比賽會不一樣。」

至於富邦勇士總教練許晉哲表示，雖然首場比賽球隊確實有做不好的地方，但此役最欣慰的是看到兩位本土球員挺身而出。其中主控陳又瑋上場超過40分鐘，攻下17分、9籃板，拚到一度抽筋，許晉哲說：「又瑋今天打到抽筋，我卻沒辦法把他換下來，是我沒幫他調節好體能，他對第四節沒進的罰球也很自責。」

談到洋將霍力飛在延長賽數次抓下關鍵籃板並在籃下進球，許晉哲指出，霍力飛過去在隊上就是扮演苦工角色，雖然上半場就陷入犯規麻煩，但最後階段能留在場上抓下關鍵籃板並放進兩分，對球隊至關重要，「他在球隊訓練時通常都只做籃下動作，就是搶下籃板後把球放進去，他平常也都有在練勾的動作，他的得分固然重要，但更重要的是抓下幾個關鍵籃板。」

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