PLG／霍力飛延長賽肆虐禁區 富邦勇士冠軍賽首戰2分險勝領航猿

PLG總冠軍賽今天在桃園巨蛋點燃戰火，兩隊在首場比賽就打出一場低命中率的拉鋸戰，並且一路激戰到延長賽後，富邦勇士才靠著霍力飛連續在籃下關鍵取分，最終以97：95擊敗領航猿，冠軍賽拔得頭籌。

連續兩年在總冠軍賽交手的領航猿與富邦勇士，今天在總冠軍賽首節似乎都還未能進入比賽狀態，雙方多次嘗試出手都談框而出，首節打完兩隊合計僅拿下27分，其中領航猿靠著伯朗壓哨空中接力進球，以15：12領先。

不過第二節兩隊手感逐漸甦醒，尤其是富邦勇士靠著陳又瑋與洪楷傑連續4季三分球，反倒取得30：26領先，但領航猿盧峻翔也挺身而出，與李家慷一度連得7分，讓雙方又回到拉鋸戰，上半場打完兩隊戰成40：40平手。

第三節兩隊依舊維持低迷的命中率，富邦勇士陳又瑋甚至在該節中斷一度傷退，第四節中段航猿陳將双、盧峻翔連續投進三分球，李家慷又完成一次高難度上籃，取得4分領先，但富邦勇士靠著洪楷傑一度連得5分的表現，在比賽最後4分鐘再度要回領先。

兩隊在第四節最後2分鐘，領航猿阿提諾進球後再度戰成平手，但倒數1分鐘時今天手感不佳的富邦勇士古德溫投進關鍵三分球，反觀領航猿關達祐卻出現傳球失誤，富邦勇士也在靠著古德溫的罰球拉開到4分領先。

倒數13秒關達祐在籃下拿下2分，接下來兩隊接連發生失誤，陳又瑋在倒數7秒站上罰球線卻兩罰不進，反觀領航猿李家慷倒數4秒兩罰俱中追平比數，而富邦勇士最後一波進攻古德溫跳投不中，比賽進入延長賽。

延長賽最後1分半鐘，霍力飛在抓下進攻籃板後補進兩分，幫助富邦勇士取得1分領先，儘管伯朗兩罰一中追平，但霍力飛又在籃下強打取分，加上周桂羽反快攻上籃得手，富邦勇士在倒數32秒取得4分領先，儘管盧峻翔倒倒數階段投進三分球，但為時已為，最終富邦勇士就以2分差距險勝，冠軍賽率先開胡。