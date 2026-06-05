快訊

非農數據攪局 台指期夜盤上半場一度大跌逾500點

蜘蛛恐懼症不要看！七旬翁被喇犽「看上眼」 醫檢查：黏眼球還抱卵

聽新聞
0:00 / 0:00

籃球／台美混血葉愛傑潛力受期待 高度意願拚台灣男籃

中央社／ 新北5日電

潛力備受期待的台美混血男籃新星葉愛傑，雖然無緣擠進台灣男籃U18亞洲盃資格賽的12人名單，不過他仍強調，最大目標還是有朝一日代表台灣征戰國際賽舞台。

在黎明技術學院舉行的NIKE ALL Taiwan Camp籃球訓練營今天進行結訓典禮，由台灣男籃總教練圖齊（Gianluca Tucci）、台灣女籃總教練前田顯藏分別擔任男、女子組總教練，提供台灣新生代潛力選手與高層級籃球接軌的機會，並鼓勵年輕球員勇敢挑戰自我、持續突破。

其中，年僅16歲、身高195公分的台美混血男籃好手葉愛傑（AJ Greig），生涯首度參加NIKE ALLTaiwan Camp籃球訓練營，他接受媒體聯訪時分享，透過訓練營學到很多，期望在高中畢業後挑戰全美大學體育聯盟（NCAA）D1等級學校，「還有兩年可以努力」。

日前葉愛傑獲選台灣男籃U18亞洲盃資格賽的培訓名單，可惜無緣擠進最終12人名單，他的媽媽提到，兒子有高度意願替台灣隊效力，甚至視為人生最大目標，因此未來將持續增進自身實力，同時多練習中文能力，希望對未來融入台灣隊更有幫助。

另外，來自高中籃球聯賽HBL彰化縣成功高中的前鋒張承曄，榮膺這次訓練營最有價值球員（MVP），並進入2026 All Asia Camp名單。他表示，在這邊學到新的觀念、細節處理，尤其與一群好的球員對抗強度得到提升，迫使自己成長，希望高三賽季幫助學校完成HBL奪冠的目標。

2026世足賽倒數

籃球 台美 台灣隊

延伸閱讀

NBA／加拿大男籃啟動3年國家隊計畫 亞歷山大帶頭加入作表率

公東高工彭宥睿獲美國馬鈴薯廚藝賽銅牌 展新秀潛力

NBA／唐西奇攜手前獨行俠高層投資義大利球隊 爭取加入「NBA歐洲聯賽」

中職／英雄不怕出身低 李東洺、曾家輝野球人生倒吃甘蔗

相關新聞

籃球／雙國家隊主帥擔任教練 Nike All Taiwan Camp圓滿落幕

2026 Nike All Taiwan Camp 籃球訓練營在今天圓滿落幕，今年再次由國家級別教練團領軍，由中華男籃總教練圖奇擔任男子組總教練，中華女籃總教練前田顯藏擔任女子組總教練。每年皆會邀請來自台灣各地及香港的優秀教練共同組成教練團，不僅邀請國家級的教練提前瞭解台灣年輕運動員實力，更期望透過此訓練營同步促進基層籃球教練交流機會。

TPBL／痛失聽牌優勢遭逼入G7 洪志善攬責：教練能力不足

錯失在主場捧起冠軍金盃的機會，新北國王今天在總冠軍賽第六戰功虧一簣，遭到福爾摩沙夢想家頑強抵抗，最終以3分之差吞敗，系列賽被追成3：3平手，賽後球隊總教練洪志善也一肩將輸球責任扛起。

圖輯／TPBL總冠軍賽逼出第七戰 夢想家91比88險勝國王

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）總冠軍賽第六戰晚上在新莊體育館開打，夢想家以91：88拿下勝利。夢想家湯普金斯在第四節關鍵時刻連續得分，更在倒數11秒時兩罰俱中，再加上攻下全隊最高的24分，帶領球隊將系列賽逼入G7。

TPBL／夢想家從落後到逼出搶七 簡浩：只要信任就有機會

面對總冠軍賽1：3被新北國王逼入聽牌的絕境，福爾摩沙夢想家展現強大韌性，在今天總冠軍賽第六戰以91：88險勝，硬是將戰線延長至「搶七大戰」，夢想家總教練簡浩賽後直言，這就是「信任」帶來的結果。

TPBL／湯普金斯飆24分夢想家驚險延長戰線 周六進行搶七生死戰

TPBL總冠軍賽第六戰今天在新莊體育館登場，系列賽聽牌的新北國王將有望在主場拋下封王彩帶，而兩隊也在今天打出激烈拉鋸戰，一路落後的國王雖然在比賽最後階段追到2分差距，但夢想家湯普金斯關鍵時刻連續進球，幫助夢想家以91：88擊敗國王，將冠軍賽戰線拉長到後天的搶七生死戰。

TPBL／總冠軍第6戰登場 侯友宜、李四川到場力挺地主新北國王

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王與福爾摩沙夢想家總冠軍賽第6戰，今晚7時在新莊體育館舉行，國民黨新北市長參選人李四川與新北市長侯友宜一同前往觀賽，與滿場球迷一同為新北國王隊球員加油，也期盼新北國王隊將總冠軍獎盃留在新北。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。