籃球／台美混血葉愛傑潛力受期待 高度意願拚台灣男籃

潛力備受期待的台美混血男籃新星葉愛傑，雖然無緣擠進台灣男籃U18亞洲盃資格賽的12人名單，不過他仍強調，最大目標還是有朝一日代表台灣征戰國際賽舞台。

在黎明技術學院舉行的NIKE ALL Taiwan Camp籃球訓練營今天進行結訓典禮，由台灣男籃總教練圖齊（Gianluca Tucci）、台灣女籃總教練前田顯藏分別擔任男、女子組總教練，提供台灣新生代潛力選手與高層級籃球接軌的機會，並鼓勵年輕球員勇敢挑戰自我、持續突破。

其中，年僅16歲、身高195公分的台美混血男籃好手葉愛傑（AJ Greig），生涯首度參加NIKE ALLTaiwan Camp籃球訓練營，他接受媒體聯訪時分享，透過訓練營學到很多，期望在高中畢業後挑戰全美大學體育聯盟（NCAA）D1等級學校，「還有兩年可以努力」。

日前葉愛傑獲選台灣男籃U18亞洲盃資格賽的培訓名單，可惜無緣擠進最終12人名單，他的媽媽提到，兒子有高度意願替台灣隊效力，甚至視為人生最大目標，因此未來將持續增進自身實力，同時多練習中文能力，希望對未來融入台灣隊更有幫助。

另外，來自高中籃球聯賽HBL彰化縣成功高中的前鋒張承曄，榮膺這次訓練營最有價值球員（MVP），並進入2026 All Asia Camp名單。他表示，在這邊學到新的觀念、細節處理，尤其與一群好的球員對抗強度得到提升，迫使自己成長，希望高三賽季幫助學校完成HBL奪冠的目標。