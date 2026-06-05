籃球／雙國家隊主帥擔任教練 Nike All Taiwan Camp圓滿落幕

2026 Nike All Taiwan Camp 籃球訓練營在今天圓滿落幕，今年再次由國家級別教練團領軍，由中華男籃總教練圖奇擔任男子組總教練，中華女籃總教練前田顯藏擔任女子組總教練。每年皆會邀請來自台灣各地及香港的優秀教練共同組成教練團，不僅邀請國家級的教練提前瞭解台灣年輕運動員實力，更期望透過此訓練營同步促進基層籃球教練交流機會。

Nike All Taiwan Camp 自2005年創立至今20餘年，持續邀請台灣各地最具潛力的年輕球員參與，提供全台最高規格訓練與交流機會。歷年參與球員包含林庭謙、周桂羽、馬建豪、高錦瑋、游艾喆、林宇涵、米靖恩等運動員皆為台灣新生代代表性球員。

Nike 期望透過 Nike All Taiwan Camp，持續陪伴台灣年輕球員成長，提供與高層級籃球接軌的機會，並藉由跨地區交流拓展球員視野，鼓勵更多新世代球員勇敢挑戰自我、持續突破。

今年的 Nike All Taiwan Camp 更邀請了12位具有國際背景的年輕新星參與，其中包含9位目前在海外就學的球員，以及3位來自香港的球員。讓具備國際競技體質的海外菁英，與本土最堅韌的HBL運動員們同場磨練。 透過提前的邀請與融合，建立起無形的連結，讓這群未來的中華隊支柱能更早地在台灣籃球文化中紮根，共同推高台灣籃球的天花板。

Nike All Taiwan Camp 中更會遴選表現優秀且具潛力的球員，代表台灣參與 Nike All Asia Camp，與亞洲各地頂尖年輕球員交流競技。Nike All Asia Camp 匯聚亞洲最具潛力的年輕球員，透過高強度訓練、實戰競賽與跨國交流，提升球員技術與場上表現，同時培養領導力、團隊精神與競爭心態。

得獎名單：

【女子組】

最佳陣容 1. 蔡宇妍 (民族實中) 2. 張雨曈 (淡水商工) 3. 黃翊蓁 (永仁高中) 4. 田廖品涵 (永仁高中) 5. 彭郁榛 (北一女中)

最佳鬥士 陳芯 (陽明高中)

最佳防守 吳宜蓓 (永仁高中)

最有價值球員 鄭敬璇 (淡水商工)

2026 All Asia Camp 名單

1. 蔡宇妍 (民族實中)

2. 田廖品涵 (永仁高中)

3. 鄭敬璇 (淡水商工)

4. 陳芯 (陽明高中)

【男子組】

最佳陣容 1. 周昱陳 (松山高中) 2. 葉以勒 (能仁家商) 3. 謝瑋恩 (能仁家商) 4. 潘皓瀚 (光復高中) 5. 翁子捷 (University of Queensland)

最佳鬥士 潘辰武 (松山高中)

最佳防守 王振嘉 (北市成功)

最有價值球員 張承曄 (彰縣成功)

2026 All Asia Camp 名單

1.張承曄 (彰縣成功)

2.王振嘉 (北市成功)

3.周昱陳 (松山高中)

4.謝瑋恩 (能仁家商）

5.林靖晏 (東山高中)

6.唐廉傑 (南湖高中)

7.黃佳霖 (金華國中)