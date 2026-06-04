TPBL／痛失聽牌優勢遭逼入G7 洪志善攬責：教練能力不足

錯失在主場捧起冠軍金盃的機會，新北國王今天在總冠軍賽第六戰功虧一簣，遭到福爾摩沙夢想家頑強抵抗，最終以3分之差吞敗，系列賽被追成3：3平手，賽後球隊總教練洪志善也一肩將輸球責任扛起。

對於球隊從3：1聽牌領先，到連輸兩場比賽遭到夢想家扳平，國王總教練洪志善並未苛責子弟兵，他說：「球員今天都非常努力，也做到了我們賽前設定的計畫，輸球完全是教練的能力不足。」

從原本聽牌的絕對優勢，到如今必須面臨一戰定生死的「搶七大戰」，外界不免擔憂國王軍心的動搖。對此，洪志善坦言士氣確實會受到影響，但這正是激發球隊反彈的燃料，「我們今年一整年就是處在這種『關關難過、關關過』的狀況，球員早就習慣打這種高張力的比賽了。」

洪志善強調，國王從季前預測就不被外界看好，一路上更是在不被期待的情況下殺進總冠軍賽，如今打到第七戰也是眾人始料未及，「我們本來就是劣勢的『underdog』球隊。」

陣中主力後衛林書緯則點出下一戰的勝負關鍵，認為球隊必須迅速調適心態。他指出，夢想家過去兩場都處在「不能輸」的背水一戰狀態，如今戰局平手，壓力輪到雙方頭上，「我們要完全專注在下一場比賽，碰到這個狀況，接下來就看我們怎麼去反應與回擊。」