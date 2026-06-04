TPBL／夢想家從落後到逼出搶七 簡浩：只要信任就有機會

面對總冠軍賽1：3被新北國王逼入聽牌的絕境，福爾摩沙夢想家展現強大韌性，在今天總冠軍賽第六戰以91：88險勝，硬是將戰線延長至「搶七大戰」，夢想家總教練簡浩賽後直言，這就是「信任」帶來的結果。

夢想家今天在背水一戰的情況下在攻守兩端都打出高強度表現，包括在比賽最後關頭靠著湯普金斯的關鍵罰球澆熄國王反撲氣燄，成功將系列賽帶入搶七大戰。

總教練簡浩透露，在陷入絕境時，他不斷告訴球員只要彼此信任、相信會贏就有機會，「一場一場來，把體系打出來、防守做好。接下來就是史上最開心的兩個字，就是G7！」

而今晚將勝利定格的關鍵人物，無疑是陣中洋將湯普金斯，頂著曾效力歐洲豪門皇家馬德里的輝煌資歷，湯普金斯在第四節挺身而出，不僅包辦關鍵進攻，決戰時刻走上罰球線更是不動如山。

曾見過無數大場面、現年36歲的湯普金斯，談到在全場高分貝干擾下頂住壓力的秘訣，他笑著透露，當關鍵時刻站上罰球線時，腦海中浮現的是爵士樂，「這是我和爸爸一起練過的，利用音樂把其他雜音完全擋在外面。」他也興奮表示，此役強度與對抗性都在預期中，很開心能把戰火帶回台中主場。

「看他罰球，我不可能會緊張。」簡浩對湯普金斯投下絕對信任票，他強調不只是湯普金斯，他對全隊的罰球與外線都有信心，因為這是平時苦練的成果。對於即將到來的終極決戰，簡浩回歸籃球本質：「把防守與進攻策略打好，就是那麼簡單，平常心去打。」