TPBL／湯普金斯飆24分夢想家驚險延長戰線 周六進行搶七生死戰

TPBL總冠軍賽第六戰今天在新莊體育館登場，系列賽聽牌的新北國王將有望在主場拋下封王彩帶，而兩隊也在今天打出激烈拉鋸戰，一路落後的國王雖然在比賽最後階段追到2分差距，但夢想家湯普金斯關鍵時刻連續進球，幫助夢想家以91：88擊敗國王，將冠軍賽戰線拉長到後天的搶七生死戰。

國王今天在回到主場後，再度做出洋將陣容異動，重新登錄小洋將杰倫，不過首節表現最亮眼的仍是冠軍賽MVP呼聲最高的林書緯，他今天開賽就先投進三分球，國王前7分也是透過他親手或是助攻拿下，反觀夢想家卻出現慢熱的狀況，開賽三分半鐘後才由湯普金斯投進三分球首開紀錄。

不過背水一戰的夢想家也很快做出調整，尤其是替補上陣的林俊吉，在上半場個人就拿下11分，且不斷穿針引線為對手製造機會，幫助夢想家在第二節拿下25分，上半場打完夢想家也以44：39領先國王。

易籃後，國王仍無法擺脫低迷命中率，在第三節14次出手僅命中5球，單節再度不到20分進帳，反觀夢想家其他球員陸續加入搶分行列，將領先優勢擴大到雙位數。

第四節最後8分鐘，國王熊祥泰連續命中三分球與「三分打」，但夢想家高柏鎧完成三分打後，忻沃克也回敬三分球，讓雙方又回到9分差，不過比賽最後階段，國王杰倫、林書緯連得5分，雙方在比賽最後1分17秒僅剩3分差距。

倒數56秒湯普金斯背框單打得分，但最後43秒國王杰倫投進超大號三分球，雙方又回到一波球權差距，儘管湯普金斯的中距離跳投，但倒數15秒奧帝又命中三分球，雙方僅剩1分差距。倒數11秒湯普金斯兩罰俱中，國王最後一波進攻則是連續三波三分球出手不進，最終夢想家就以3分差距險勝，將冠軍賽扳成3：3平手，雙方將在周六進行搶七大戰。