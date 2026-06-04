TPBL／總冠軍第6戰登場 侯友宜、李四川到場力挺地主新北國王

TPBL總冠軍賽第六戰今天在新莊體育館登場，不過賽前卻發生本場比賽3位執法裁判中，有2位非聯盟公告季後賽與冠軍賽裁判名單負責執法狀況，聯盟副秘書長程柏仁也解釋，聯盟在安排季後賽與冠軍賽裁判名單時，就曾討論是否加入有國際賽執法經驗的裁判，在籃協改選後也獲得籃協和球隊支持，才會在今天與如果需要的第7戰有新面孔加入執法行列。

2026-06-04 19:02