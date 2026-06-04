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TPBL／總冠軍第6戰登場 侯友宜、李四川到場力挺地主新北國王

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
眾人全神貫注的觀賞比賽。記者黃子騰／攝影
眾人全神貫注的觀賞比賽。記者黃子騰／攝影

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王與福爾摩沙夢想家總冠軍賽第6戰，今晚7時在新莊體育館舉行，國民黨新北市長參選人李四川與新北市長侯友宜一同前往觀賽，與滿場球迷一同為新北國王隊球員加油，也期盼新北國王隊將總冠軍獎盃留在新北。

李四川與侯友宜身穿新北國王隊球衣現身時，受到滿場球迷歡迎，侯友宜隨即至場中主持開球儀式，隨後與李四川、新北國王隊董事長王文祥、立法委員莊瑞雄坐在場邊VIP區觀賞球賽。

李四川表示，職業運動不僅是競技賽事，更凝聚城市認同與向心力，新北國王已成為城市的重要代表之一，當選後將持續支持新北市的體育發展，打造更完善的運動環境。

國民黨新北市長參選人李四川與新北市長侯友宜一同前往球場觀賽。記者黃子騰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川與新北市長侯友宜一同前往球場觀賽。記者黃子騰／攝影

看到精采的進球後李四川與侯友宜紛紛拍手慶賀。記者黃子騰／攝影
看到精采的進球後李四川與侯友宜紛紛拍手慶賀。記者黃子騰／攝影

李四川、侯友宜站起身為新北國王隊加油。記者黃子騰／攝影
李四川、侯友宜站起身為新北國王隊加油。記者黃子騰／攝影

李四川與立委莊瑞雄握手致意。記者黃子騰／攝影
李四川與立委莊瑞雄握手致意。記者黃子騰／攝影

李四川、侯友宜、莊瑞雄同坐為新北國王隊加油。記者黃子騰／翻攝
李四川、侯友宜、莊瑞雄同坐為新北國王隊加油。記者黃子騰／翻攝

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