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TPBL／總冠軍第6戰登場 侯友宜、李四川到場力挺地主新北國王
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王與福爾摩沙夢想家總冠軍賽第6戰，今晚7時在新莊體育館舉行，國民黨新北市長參選人李四川與新北市長侯友宜一同前往觀賽，與滿場球迷一同為新北國王隊球員加油，也期盼新北國王隊將總冠軍獎盃留在新北。
李四川與侯友宜身穿新北國王隊球衣現身時，受到滿場球迷歡迎，侯友宜隨即至場中主持開球儀式，隨後與李四川、新北國王隊董事長王文祥、立法委員莊瑞雄坐在場邊VIP區觀賞球賽。
李四川表示，職業運動不僅是競技賽事，更凝聚城市認同與向心力，新北國王已成為城市的重要代表之一，當選後將持續支持新北市的體育發展，打造更完善的運動環境。
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