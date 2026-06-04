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TPBL／G6空降籃協國際裁判引討論 聯盟釋疑：球隊知情並支持

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
TPBL總冠軍賽第六戰裁判名單引發討論。圖／取自TPBL官網
TPBL總冠軍賽第六戰裁判名單引發討論。圖／取自TPBL官網

TPBL總冠軍賽第六戰今天在新莊體育館登場，不過賽前卻發生本場比賽3位執法裁判中，有2位非聯盟公告季後賽與冠軍賽裁判名單負責執法狀況，聯盟副秘書長程柏仁也解釋，聯盟在安排季後賽與冠軍賽裁判名單時，就曾討論是否加入有國際賽執法經驗的裁判，在籃協改選後也獲得籃協和球隊支持，才會在今天與如果需要的第7戰有新面孔加入執法行列。

TPBL總冠軍賽在前5戰打完後，由國王取得3：2聽牌優勢，並有望在今天於主場封王，不過今天聯盟公布的執法裁判名單中，除了主裁判何長仁外，第一檢查員侯淳仁、第二檢查員王張詩淵都並非聯盟日前公告的季後賽與冠軍賽裁判名單。

對於在G6「空降」裁判新面孔引發討論，程柏仁指出，聯盟在今年安排季後賽和冠軍賽裁判名單時，內部就曾討論是否讓具有國際賽執法經驗的裁判加入冠軍賽行列，不過當時已經面臨公告裁判名單公告截止日，決定暫時停止公告細節，「不過在中華民國籃球協會改選後，有詢問協會，他們也非常支持，所以我們將在第六、七戰安排具有國際裁判或是相關資格裁判加入行列，有點像是T1過去找外籍國際裁判來吹判，尋找第三方來協助我們讓比賽更加順利。」

程柏仁也強調，這次裁判名單的更換事前也都已經與球隊討論，「兩隊事前都知情且支持，並理解這樣的做法。」

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