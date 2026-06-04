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PLG／領航猿轉換衛冕者心態 盧峻翔傷癒九成珍惜與林志傑最後對抗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
領航猿隊盧峻翔。圖／PLG提供
領航猿隊盧峻翔。圖／PLG提供

目標挑戰二連霸的桃園璞園領航猿隊，明天將迎來總冠軍賽首戰，面對季中歷經變陣、由許晉哲重掌兵符的台北富邦勇士隊，領航猿雙衛盧峻翔與李家慷今天受訪時皆展現強烈奪冠渴望，強調球隊已針對富邦勇士的轉換快攻做好變陣大計，將以衛冕者姿態專注當下。

季末飽受傷勢困擾的領航猿當家球星盧峻翔，談到目前身體狀況時透露傷勢與上個月相比已恢復達九成，「雖然多少還是有一點不舒服，但透過熱身彌補可以克服。上了球場，我就是展現全力。」

談到冠軍賽對手富邦勇士，盧峻翔坦言對手本賽季截然不同，不僅洋將汰換、變陣多，季後賽狀態更有顯著提升，特別是大學隊友曾祥鈞在季後賽打出亮眼表現，讓盧峻翔開玩笑隔空喊話，「他季後賽打這麼好，冠軍賽先不要打太好。」

面對富邦勇士「野獸」林志傑迎來生涯「最後一舞」，盧峻翔也感性表示，不只球迷，身為球員在場上也格外珍惜這最後一次全力以赴的對決。

對於富邦勇士來勢洶洶，領航猿大鎖李家慷透露，球隊已針對許晉哲回任後主打的轉換快攻與一對一防守策略做好功課，今年轉化為「衛冕者」心態的他坦言，自己不再執著於非贏不可的嚴肅包袱，而是專注於每場48分鐘的當下。

雖然教練團並未下達特定防守令，但李家慷心中早已畫出重點，點名必須給林志傑足夠的身體對抗，並全力限制富邦洋將古德溫的出手舒適度，面對個人獎項與FMVP的討論，李家慷展現團隊至上的成熟心態，「我不會去Focus一定要得到FMVP，球隊進攻當機我就用三分彌補，球隊需要壓迫我就做防守，一切以團隊勝利為重。」

2026世足賽倒數

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