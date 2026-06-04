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PLG／富邦勇士密謀「最好的退役禮物」 林志傑：上場就是全力

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
富邦勇士隊林志傑將在賽季後正式退役。圖／PLG提供
富邦勇士隊林志傑將在賽季後正式退役。圖／PLG提供

走出上季決賽鎩羽而歸的陰霾，台北富邦勇士隊今年在許晉哲回歸執掌兵符後，再度殺進總冠軍賽，並將與例行賽龍頭桃園璞園領航猿隊展開正面對決，面對這場「跌倒後重新站起來」的戰役，富邦勇士全隊上下更背負著一項秘密任務，為「野獸」林志傑的最後一支舞，畫下最完美的句點。

富邦勇士目前全隊處於無傷兵的絕佳狀態，這讓總教練許晉哲在調度上多了更多靈活變化的籌碼。談到當家球星林志傑的近況，他透露，從台北小巨蛋的比賽結束後，就刻意控管其上場時間協助調整，雖然一度需要重新適應，但隨著近期訓練與最後兩場比賽的發揮，林志傑的投籃穩定度已重回巔峰。

「這是傑哥生涯最後一次決賽。」許晉哲語帶感性地表示，在季後賽首輪淘汰獵鷹隊的那天，趁著林志傑仍在場外接受媒體聯訪，他悄悄在休息室與本土球員們達成了一項共識：「小巨蛋是他的退役賽，但如果我們能在這最後一年送他一座總冠軍，這絕對會是他球員生涯最棒的回憶。」

面對教練與隊友們默默凝聚的貼心「瞞天計畫」，林志傑聽聞後感性笑說：「我也想為他們拿下冠軍。」他坦言，在生涯最終章還能站在總冠軍賽的舞台，這樣的張力與回憶已經足夠。談及全隊為他而戰的氛圍，他強調，「這就是團隊強大的地方，我們互相尊重、緊密連結，像個挑戰者一樣去衝擊目標。」

雖然例行賽對戰領航猿居於劣勢，但許晉哲認為，隨著季後賽洋將陣容更迭為霍力飛搭配揚科維奇，不僅禁區高度得以抗衡，甚至不排除在冠軍賽祭出「雙大洋將」的奇兵組合。

面對外界對領航猿的看好，經歷無數大風大浪的林志傑，心態顯得相當沉穩，他直言冠軍賽比的就是專注力與執行力，往往幾個失誤就會改變戰局。至於是否會想在最後一役毫無保留地「燃燒殆盡」？林志傑說：「還沒上場前確實會倒數，但只要一踩上球場，我的眼裡就只有贏球和執行教練的策略，全力以赴就對了。」

2026世足賽倒數

林志傑 富邦 PLG 籃球

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