聽新聞
0:00 / 0:00
PLG／創隊第一年戰績墊底 洋基工程「Thank you」總教練李逸驊
本季加入PLG的洋基工程籃球隊今天宣布，和創隊總教練「光哥」李逸驊達成共識，雙方將不再續行合作。
洋基工程表示，自洋基工程籃球隊創隊之初，李逸驊臨危受命接下總教練一職，肩負球隊整合與調度重任。隊史首個賽季面臨許多挑戰，但李逸驊始終全力以赴，帶領團隊昂首向前、陪伴球員一同成長，為洋基工程籃球隊寫下許多精彩時刻。球團由衷感謝李逸驊教練這段時間的付出與努力，並祝福他未來一切順利。
洋基工程創隊第一個賽季吞下開季8連敗，最終以4勝20敗排名墊底，不過選秀「狀元」葉惟捷獲得年度新人王。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。