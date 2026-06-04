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PLG／創隊第一年戰績墊底 洋基工程「Thank you」總教練李逸驊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
洋基工程隊宣布和總教練李逸驊結束合作。圖／洋基工程隊提供
洋基工程隊宣布和總教練李逸驊結束合作。圖／洋基工程隊提供

本季加入PLG的洋基工程籃球隊今天宣布，和創隊總教練「光哥」李逸驊達成共識，雙方將不再續行合作。

洋基工程表示，自洋基工程籃球隊創隊之初，李逸驊臨危受命接下總教練一職，肩負球隊整合與調度重任。隊史首個賽季面臨許多挑戰，但李逸驊始終全力以赴，帶領團隊昂首向前、陪伴球員一同成長，為洋基工程籃球隊寫下許多精彩時刻。球團由衷感謝李逸驊教練這段時間的付出與努力，並祝福他未來一切順利。

洋基工程創隊第一個賽季吞下開季8連敗，最終以4勝20敗排名墊底，不過選秀「狀元」葉惟捷獲得年度新人王。

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