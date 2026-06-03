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PLG／游宇潼獻聲冠軍賽主題曲《Champion》 以信念之火點燃激情

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
聯盟特別邀請創作女歌手游宇潼操刀本屆總冠軍賽主題曲《Champion》。圖／PLG提供
聯盟特別邀請創作女歌手游宇潼操刀本屆總冠軍賽主題曲《Champion》。圖／PLG提供

PLG 2026總冠軍賽即將於周五正式開戰，聯盟特別邀請創作女歌手游宇潼（Eileen Yo）操刀本屆總冠軍賽主題曲《Champion》，以充滿能量與信念感的旋律作為總冠軍賽形象影片的主題曲，為PLG年度最高殿堂賽事揭開序幕。

身兼DJ與創作歌手的游宇潼，本身是一位不折不扣的籃球愛好者。自學生時期便與籃球結下深厚緣分，不論是在台灣或赴美求學期間，籃球始終是生活中不可或缺的一部分，「我身邊很多朋友都喜歡打籃球，周末最常做的事情就是大家一起去球場打一整天，晚上再吃飯、看電影。」游宇潼訪問時提及，在美國求學時宿舍旁就有一座籃球場，她經常主動報隊加入比賽，透過籃球認識不同背景的朋友。

曾親臨NBA現場的游宇潼，也分享了自己對台美籃球文化的觀察。她表示，國外球賽的震撼來自於球員驚人的身材條件與競技強度，但回到台灣觀看PLG賽事時，卻感受到相當的親切感。

此次受邀創作PLG 2026 總冠軍賽主題曲《Champion》，游宇潼將自己多年來對籃球的體悟融入作品之中，並特別著墨於「信念」的刻畫上，她將歌曲核心概念以「信念感」為出發，並將其比喻成燃燒於心中的火焰，「當你非常渴望勝利、非常想要成功的時候，那把火就會一直在心裡燃燒。所以這首歌就像一團火，希望能夠陪伴球員和球迷，一起把籃球的熱情點燃。」

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