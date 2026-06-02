TPBL／球員時期完成過大逆轉 簡浩激勵夢想家「不能放棄」

球員時期曾在冠軍賽1比3絕對落後下連勝3場奪冠，簡浩接下福爾摩沙夢想家兵符後又陷入同樣絕境，他以自身經驗勉勵球員「不能放棄」，今天回到台中主場團隊就以105：69大勝衛冕軍新北國王，將總冠軍賽延長到第6戰。

簡浩2015年效力璞園時期，球隊在第12季SBL總冠軍賽從1比3落後下連勝3場逆轉台啤，締造隊史第一次4連霸，簡浩如今已從球員身份退役，第一年擔任夢想家教練的他強調：「一場一場來，不能放棄，球是圓的。」他用璞園的例子鼓勵球員，相信比賽策略，相信會有好的效果。

第6戰將回到國王主場新莊體育館，簡浩賽後記者會上還點名，希望裁判要注意國王洋將奧帝和沃許本的小動作，避免夢想家球員被惹毛、造成比賽衝突。

今天攻下14分的夢想家主控蔣淯安表示，今天將重心放在防守林書緯，他也強調今天贏球後還有很長一段路，要專注在每一場比賽。

國王今天改變洋將配置，由飛米取代隊上「得分王」、冠軍賽首戰狂轟41分的杰倫，國王代理總教練「小胖」洪志善解釋，曾經用同樣陣容在例行賽最後一次和夢想家交手奪勝，下一場是否更換洋將配置還沒決定。