快訊

后豐鐵馬道人潮退燒？他曝假日幾乎沒遊客 在地人揭3原因

T-34失事2飛官殉職…機上「無黑盒子」原因曝光 軍方將交叉比對釐清經過

高雄追星要台胞證？傳EXO 7月簽售「大陸電商主辦」 主辦單位發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／回主場36分大勝國王 夢想家總冠軍賽延長戰線

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林俊吉（左）替補上陣貢獻13分。圖／TPBL提供
林俊吉（左）替補上陣貢獻13分。圖／TPBL提供

陷入退無可退局面的福爾摩沙夢想家，主戰洋將霍爾曼雖因手掌骨骨折賽季提前報銷，但今天冠軍賽第5戰本土、洋將都有發揮，第三節打出35：17攻勢奠定勝基，被水一戰在主場以105：69力退衛冕軍新北國王，將總冠軍賽延長到周四的第6戰。

4戰打完「聽牌」的國王，客場作戰打出10：3強勢開局，不過夢想家在高柏鎧外線命中下三分線開張，張宗憲和湯普金斯也飆進外線，首節打完反以23：19領先。

第二節國王兩記三分彈助隊25：25追平，夢想家雖靠高柏鎧強攻禁區重新要回37：29領先，但林彥廷飆進底角外線再切入得手，和沃許本一起拉出7：0攻勢縮小差距。夢想家洋將湯普金斯個人拿下10分帶動球隊一波12：2猛攻，半場打完仍握有49：39領先。

易籃再戰，夢想家在蔣淯安、馬建豪飆進外線下打出17：6攻勢，領先擴大到66：45；除本土外線發揮，夢想家總冠軍賽前4戰合計三分球13投盡墨的洋將班提爾外線也開張，助隊打出單節35：17猛攻，第四節也一路維持兩位數領先，最終以105：69輕取國王，保住爭取隊史首冠機會。

夢想家今天5位球員得分兩位數，湯普金斯20分、高柏鎧16分、班提爾13分，本土蔣淯安14分，林俊吉替補上陣也有13分貢獻。「阿吉」提到，過去也有過1比3落後但逆轉的例子，教練團用這些例子激勵大家，自己也找回侵略性，「我們會全力搶勝，回來台中。」

第6戰將在周四晚上7點移師國王主場新莊體育館，若有第7戰將在周六下午5點回到夢想家台中主場洲際迷你蛋。

國王今天得分寫系列賽新低，沃許本雖攻下全場最高24分，林彥廷11分，但團隊命中率僅3成9，離衛冕仍差一步。

2026世足賽倒數

籃球 TPBL 夢想家 新北國王

延伸閱讀

TPBL／夢想家背水一戰傳噩耗 得分王霍爾曼手掌骨折報銷

NBA／馬刺7戰淘汰衛冕軍雷霆 溫班亞瑪奪西冠MVP激動落淚

NBA／全場沒落後過！尼克東冠G3輕取騎士季後賽10連勝聽牌

NBA／亞歷山大第二節爆發 雷霆G7克服14分落後緊追馬刺

相關新聞

TPBL／回主場36分大勝國王 夢想家總冠軍賽延長戰線

陷入退無可退局面的福爾摩沙夢想家，主戰洋將霍爾曼雖因手掌骨骨折賽季提前報銷，但今天冠軍賽第5戰本土、洋將都有發揮，第三節打出35：17攻勢奠定勝基，被水一戰在主場以105：69力退衛冕軍新北國王，將總冠軍賽延長到周四的第6戰。

TPBL／夢想家背水一戰傳噩耗 得分王霍爾曼手掌骨折報銷

福爾摩沙夢想家隊在總冠軍賽第4戰讀秒階段遭衛冕軍新北國王隊逆轉，最終以3分差吞敗，7戰4勝的系列賽陷入1勝3敗絕對劣勢，今天第5戰前還傳出噩耗，「得分王」霍爾曼手掌骨骨折，剩餘賽事確定報銷。

TPBL／冠軍賽G5回台中 夢想家門票1分鐘完售

TPBL總冠軍賽第5戰明天登場，回到主場的福爾摩沙夢想家門票開賣1分鐘即完售，球隊將力拚延長戰線，阻止衛冕軍新北國王寫下連霸。

PLG／總冠軍賽5日燃戰火 勇士主場門票明日開賣

臺北富邦勇士2025-26 PLG季後賽以3比1擊敗台鋼獵鷹，再度挺進總冠軍賽，6月5日展開的總冠軍賽將與衛冕軍桃園璞園領航猿正面交鋒，勇士今天宣布延續季後賽「BEAST MODE」口號，主場門票將於明天中午開始販售。

籃球／U19籃球聯盟 U15特優組林伯恩末節關鍵操盤率隊奪冠

由「福康文教基金會」所主辦的U19籃球聯盟，31日在台北商業大學進行U15特優組的冠軍戰，由俱樂部奪冠大熱門 Mamba Select 迎戰校隊傳統勁旅新北市的新民國中，新民國中更是由前SBL裕隆隊球星張益銘所領軍，讓這場巔峰對決未演先轟動。

參選中華籃協理事長鎩羽而歸 童子瑋：真心希望台灣籃球被更多人看見

中華民國籃球協會今天改選理事長，最後由國際中橡集團董事長辜公怡勝出。落敗的基隆市議長童子瑋說，選舉有輸贏，但台灣籃球不會因為選舉而分裂，接下來，「我們會把競爭放下，扛起共同的責任。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。