TPBL／回主場36分大勝國王 夢想家總冠軍賽延長戰線

陷入退無可退局面的福爾摩沙夢想家，主戰洋將霍爾曼雖因手掌骨骨折賽季提前報銷，但今天冠軍賽第5戰本土、洋將都有發揮，第三節打出35：17攻勢奠定勝基，被水一戰在主場以105：69力退衛冕軍新北國王，將總冠軍賽延長到周四的第6戰。

4戰打完「聽牌」的國王，客場作戰打出10：3強勢開局，不過夢想家在高柏鎧外線命中下三分線開張，張宗憲和湯普金斯也飆進外線，首節打完反以23：19領先。

第二節國王兩記三分彈助隊25：25追平，夢想家雖靠高柏鎧強攻禁區重新要回37：29領先，但林彥廷飆進底角外線再切入得手，和沃許本一起拉出7：0攻勢縮小差距。夢想家洋將湯普金斯個人拿下10分帶動球隊一波12：2猛攻，半場打完仍握有49：39領先。

易籃再戰，夢想家在蔣淯安、馬建豪飆進外線下打出17：6攻勢，領先擴大到66：45；除本土外線發揮，夢想家總冠軍賽前4戰合計三分球13投盡墨的洋將班提爾外線也開張，助隊打出單節35：17猛攻，第四節也一路維持兩位數領先，最終以105：69輕取國王，保住爭取隊史首冠機會。

夢想家今天5位球員得分兩位數，湯普金斯20分、高柏鎧16分、班提爾13分，本土蔣淯安14分，林俊吉替補上陣也有13分貢獻。「阿吉」提到，過去也有過1比3落後但逆轉的例子，教練團用這些例子激勵大家，自己也找回侵略性，「我們會全力搶勝，回來台中。」

第6戰將在周四晚上7點移師國王主場新莊體育館，若有第7戰將在周六下午5點回到夢想家台中主場洲際迷你蛋。

國王今天得分寫系列賽新低，沃許本雖攻下全場最高24分，林彥廷11分，但團隊命中率僅3成9，離衛冕仍差一步。