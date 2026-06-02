TPBL／陳暉接任特攻總經理 強調球隊文化沒問題

台灣職業籃球大聯盟TPBL新北中信特攻本季無緣晉級季後賽，球團今天宣布，原總經理劉志威卸下職務，將正式交棒給資歷豐富的陳暉，陳暉強調，球隊文化沒有問題。

現年48歲的前台灣男籃國手陳暉，球員時期在超級籃球聯賽SBL征戰8個賽季，打過中廣戰神、緯來獵人及台灣大雲豹，曾贏得助攻王、年度最佳5人，退役後則擔任大專籃球聯賽UBA文化大學男籃教練，如今將進入職業隊管理層。

特攻球團今天透過聲明指出，在原總經理劉志威專任中信育樂營運長職務情況下，由資歷豐富的陳暉擔任總經理，負責統籌特攻的戰力編制與體系運行，期許陳暉能以其專業的籃球背景與行政經驗，引領特攻深化團隊核心。

劉志威接受媒體聯訪時透露，過去曾與陳暉在緯來獵人有共事，並評價陳暉是對新的籃球知識有追求的教練，而且願意與選手溝通，平時雙方一直保持密切聯繫，「很感謝他在投身教職一段時間後，還願意來到新的環境。」

特攻本季找回旅日球星阿巴西「鳳還巢」，搭配馬可（Marko Todorovic）、飛克（Viktor Gaddefors）等優質洋將，劍指總冠軍目標，沒想到整季飽受傷兵困擾，甚至季後挑戰賽先手握1勝優勢，接連敗給新北國王，讓賽季提前結束。

針對未來休賽季布局，陳暉表示，已經與劉志威聊了很久，並強調球隊文化沒有問題，而戰績不理想有很多原因，包含傷兵因素等，「目前為止我們都有討論，有結果會盡快跟大家回覆。」